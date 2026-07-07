¿Por qué México se niega a restablecer relaciones con Ecuador? Sheinbaum fija una condición

El gobierno de México descartó cualquier acercamiento diplomático con Ecuador y sostuvo que las relaciones entre ambos países permanecerán suspendidas mientras no exista un desagravio por la irrupción de fuerzas ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que no existe ningún canal de comunicación con el gobierno ecuatoriano y consideró imposible avanzar hacia una normalización mientras persistan las violaciones al derecho internacional derivadas de ese episodio.

El funcionario recordó que Ecuador ingresó por la fuerza a la sede diplomática mexicana, agredió al personal y detuvo a Jorge Glas, quien ya había recibido asilo político por parte del gobierno de México conforme a tratados internacionales.

Velasco explicó que ambos países mantienen litigios ante la Corte Internacional de Justicia. México demandó a Ecuador por la irrupción en su embajada y la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, mientras que Ecuador impugnó el otorgamiento del asilo a Glas.

"No puede haber ningún canal de comunicación con Ecuador, invadió nuestra embajada", sostuvo el canciller @r_velascoa al señalar la grave falta que cometió el gobierno de Daniel Noboa y recordó que existe un juicio ante la Corte Internacional de Justicia.



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Acciones legales y respaldo político en el conflicto diplomático

El canciller señaló que la primera etapa del procedimiento concluyó en enero con la presentación de los argumentos mexicanos y adelantó que en agosto continuará el desahogo de alegatos ante la Corte.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura y afirmó que no basta con expresar interés en restablecer las relaciones diplomáticas. Sostuvo que Ecuador debe reconocer la gravedad de la invasión a la embajada, reparar el daño ocasionado y atender la situación jurídica de la persona asilada.

"¿Cómo va a haber una relación si no existe un desagravio? No puede simplemente decirse que ya se olvidó la invasión a la embajada o la agresión al personal diplomático", expresó la mandataria.

El gobierno mexicano reiteró que defenderá su posición ante la Corte Internacional de Justicia y aseguró que cuenta con fundamentos para demostrar que actuó conforme al derecho internacional.