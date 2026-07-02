¿Por qué murió Kenzo? La cronología del "rescate" del tigre de Bengala

La historia de Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un recinto privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, estuvo marcada por versiones encontradas durante varias horas. Mientras algunas publicaciones aseguraban que el felino había muerto, otras difundieron un video donde aparecía con vida y recibiendo atención veterinaria.

Finalmente, la Profepa confirmó este 2 de julio que el ejemplar sí falleció, además de anunciar la clausura temporal del establecimiento del que escapó e iniciar un procedimiento administrativo por diversas irregularidades.

El escape

El incidente comenzó cuando Kenzo escapó el pasado 27 de junio de Animal Experience, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), ubicado en Tepetlaoxtoc .

El primer anuncio: "Fue capturado de manera segura"

La mañana del 2 de julio, la Profepa informó en sus redes sociales que, tras un operativo interinstitucional, Kenzo había sido capturado de manera segura.

Minutos después, publicó otro mensaje donde aseguró que el ejemplar había sido rescatado bajo el Sistema de Comando de Incidentes de manera segura y el tigre se encontraba recibiendo atención médica.

"Tras ubicar al ejemplar, especialistas en manejo de fauna silvestre aplicaron el protocolo de captura mediante sedación controlada. Una vez inmovilizado, determinaron que presenta una lesión que no compromete sus funciones vitales ni su movilidad".

Junto con esos mensajes se difundieron fotografías y videos donde el tigre aparecía sedado mientras era atendido por médicos veterinarios, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que sobreviviría.

Luego de un operativo interinstitucional implementado bajo el Sistema de Comando de Incidentes, esta mañana fue capturado de manera segura el tigre de bengala reportado en el municipio de #Tepetlaoxtoc. pic.twitter.com/Uog099FZ6W — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) July 2, 2026

Horas después cambió la versión

Sin embargo, durante la tarde, la Profepa emitió un comunicado en el que confirmó que el ejemplar había fallecido.

Según explicó la dependencia, durante las maniobras de captura veterinarios intentaron inmovilizar al tigre mediante dardos tranquilizantes.

No obstante, el organismo señaló que el felino atacó al personal que participaba en el operativo.

Ante el riesgo para los rescatistas, los cuerpos de seguridad activaron un protocolo de contención letal, utilizando armas de fuego para detener la agresión.

Posteriormente, Kenzo recibió atención médica por parte de especialistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal, pero a pesar de los esfuerzos el ejemplar murió durante el tratamiento.

Profepa clausura el recinto

Tras confirmar la muerte del tigre, la dependencia anunció la clausura total temporal del establecimiento Animal Experience.

Durante la inspección realizada tras el escape, la dependencia detectó diversas irregularidades, entre ellas:

Encierros distintos a los autorizados.

Áreas de confinamiento en construcción o rehabilitación.

Incumplimientos al Plan de Manejo autorizado.

Como parte de las medidas, también fueron asegurados nueve ejemplares de vida silvestre y quedaron suspendidas todas las actividades comerciales y de exhibición del establecimiento, permitiéndose únicamente las labores indispensables para garantizar el bienestar de los animales.

AZCARM cuestiona el operativo

La muerte de Kenzo también provocó reacciones entre especialistas en fauna silvestre.

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, cuestionó públicamente la actuación del equipo encargado de la captura.

El especialista afirmó que el tigre "se le pudo haber salvado la vida" y señaló que, a su consideración, los médicos veterinarios responsables del procedimiento carecían de la experiencia necesaria para realizar el manejo de un felino de estas características.

Además, acusó a la Profepa de presentar una versión distinta de lo ocurrido al difundir un video donde el animal aparecía con vida.

"Es aún más penoso ver cómo la Profepa se presta a montajes, porque ese animal ya estaba caído cuando salen en un video diciendo que estaba bien y que iba en traslado", declaró.

Zazueta también pidió que las autoridades fortalezcan la capacitación de su personal y cuenten con equipos especializados para atender rescates de fauna silvestre.