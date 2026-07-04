Por tercera vez enfrenta a la justicia: detienen a Santos Cabrera, ex alcalde de Otzoloapan

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de Santos Cabrera Cruz, ex alcalde de Otzoloapan (Estado de México), quien fue capturado durante un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República como parte de la Operación Enjambre, estrategia con la que autoridades federales y estatales buscan investigar a servidores y ex servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto.

El ex funcionario, quien ya había sido detenido en dos ocasiones anteriores, enfrenta una nueva investigación por presuntos delitos como secuestro y delincuencia organizada

En Ovaciones te contamos quién es Santos Cabrera y por qué esta no es la primera vez que enfrenta a la justicia.

¿Quién es Santos Cabrera?

Santos Cabrera Cruz fue presidente municipal de Otzoloapan en tres ocasiones, todas bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Gobernó de:

2000 a 2003

2009 a 2012

2016 a 2018

Además, es padre de la actual alcaldesa del municipio, Esmeralda Cabrera, quien hasta el momento no ha emitido un posicionamiento público sobre la detención de su padre.

¿Por qué sería su tercera detención?

La captura realizada este 4 de julio representa la tercera ocasión en que Santos Cabrera es detenido.

La primera ocurrió en marzo de 2019, cuando fue arrestado junto con su hija Natalí Cabrera durante una investigación por presunta extorsión contra los propietarios de un rancho en Otzoloapan.

Según las investigaciones, las víctimas habrían sido obligadas mediante amenazas a firmar documentos para ceder la propiedad del inmueble. Posteriormente recuperó su libertad al continuar el proceso judicial.

El ex alcalde priísta de #Otzoloapan en el Estado de México,en el trienio 2015-2018 José Santos Cabrera Cruz y su hija Natali Santos,fueron detenidos por agentes de investigación de la @FiscaliaEdomex acusados de extorsión para apoderarse de un rancho.Ya están en Almoloya pic.twitter.com/mCYzF7QKQk — poloespejel (@poloespejel) March 22, 2019

La segunda detención se registró en junio de 2020, durante un operativo realizado por la Guardia Nacional, autoridades estatales y la FGJEM en la comunidad de Los Pinzanes, en Otzoloapan.

En ese momento era investigado por presuntos vínculos con La Familia Michoacana, ya que, de acuerdo con las investigaciones de entonces, presuntamente utilizaba el nombre de esa organización para intimidar a habitantes de la región. Hasta ahora no existe información pública sobre una sentencia derivada de ese expediente.