De la panadería al Mundial: la historia de "Tala" Rangel

En Ciudad Guzmán, Jalisco, creció un niño que hoy defiende la portería de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Su nombre es Raúl Rangel, pero su historia comenzó muy lejos de los reflectores, entre hornos de pan, ladrillos y jornadas largas de trabajo.

Desde los ocho años, Raúl no solo soñaba con ser futbolista, también tenía que ayudar en casa. Vivía con su abuela tras la separación de sus padres y encontró en el trabajo una forma de salir adelante.

Vendía paletas, hacia ladrillos, ayudó en carnicerías y también trabajó en una panadería local, donde aprendió desde barrer charolas hasta hornear pan. Entre harina, masa y madrugadas, iba construyendo sin saberlo la disciplina que después lo llevaría a lo más alto.

En medio de todo eso, el futbol era su escape, desde niño formaba parte de equipos infantiles de Ciudad Guzmán.

Primero pasó por proyectos como Pachuca y América en su ciudad natal, donde incluso llegó becado por sus condiciones deportivas y su potencial. Al inicio jugaba en distintas posiciones, pero poco a poco terminó encontrando su lugar definitivo: la portería.

Su crecimiento no fue sencillo. Muchas veces tenía que entrenar y jugar dependiendo de que los trabajos en los que ayudaba se lo permitieran.

Todo el esfuerzo rindió frutos cuando las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara Club Deportivo Guadalajara, mejor conocido como Chivas, mostraron interés en él.

Al principio hubo desconfianza en su familia, pero el interés era real y poco después, el joven portero comenzó a viajar a Guadalajara cada fin de semana para entrenar en Verde Valle.

Años después, ese mismo niño que ayudaba en panaderías y ladrilleras terminó debutando en Primera División en 2023, y más tarde consolidándose como una de las sorpresas del futbol mexicano. Hoy, en 2026, su historia dio un giro aún mayor al defender el arco de México en un escenario mundial.