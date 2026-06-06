PAN se pronuncia sobre caso del alcalde de Metepec, Fernando Flores

El Partido Acción Nacional (PAN) fijó su postura respecto a los hechos en los que se ha visto involucrado el alcalde de Metepec, Fernando Flores, lamentó lo ocurrido y pidió que las autoridades competentes actúen conforme a la ley.

A través de un posicionamiento difundido por su Comité Ejecutivo Nacional, el partido señaló que cualquier servidor público que incurra en conductas contrarias al marco legal debe responder por sus actos.

La aplicación de la ley no debe depender del cargo, la posición o la afiliación política de una persona, por lo que consideró necesario que los hechos sean esclarecidos por las instancias correspondientes.

Asimismo, el PAN afirmó que ningún partido político ni cargo de representación popular puede utilizarse como protección frente a una investigación o un eventual proceso legal.

En su pronunciamiento, el instituto político indicó que en caso de acreditarse responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones previstas por la legislación vigente.