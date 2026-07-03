Sin alcohol y con cupo limitado: conoce el megaoperativo que habrá en la CDMX por el partido de México

El gobierno de la Ciudad de México anunció que reforzará el operativo de seguridad para el partido del próximo domingo 5 de julio entre México e Inglaterra.

Medidas de seguridad en el Ángel de la Independencia

En el caso del Ángel de la Independencia se establecerán filtros de acceso para limitar la entrada a 25 mil personas, con el fin de evitar riesgos.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que, tras los incidentes en los festejos de la semana pasada donde murieron cuatro personas, se desplegarán más de 40 mil funcionarios públicos a lo largo de la capital, de los cuales 17 mil serán policías.

Llaman las autoridades a no ir al Ángel de la Independencia. Infografía: Gobierno de la CDMX. ❮ ❯

Despliegue policial y monitoreo en zonas clave

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que se incrementará en un 50 % el estado de fuerza en Paseo de la Reforma y se desplegarán en esa zona 6 mil elementos, con monitoreo permanente en todas las áreas donde habrá festivales.

El operativo de seguridad se iniciará desde las primeras horas del domingo 5 de julio y se mantendrá hasta que se retire el último aficionado del lugar.

En cuanto a los elementos de seguridad, el titular de la SSC detalló que el operativo para resguardar toda la actividad del partido contará con un despliegue de 17 mil policías de la subsecretaría de Operación Policial, Tránsito y Participación Ciudadana, Inteligencia y paramédicos del ERUM.

En el Estadio Ciudad de México se desplegarán 7 mil 500 elementos, quienes además de implementar un polígono en la última milla para ordenar la llegada de asistentes al recinto, realizarán cierres parciales a la circulación desde las primeras horas del día, dependiendo del horario que se determine.

Mantendrán presencia en el exterior para proteger la integridad de las personas, inhibir conductas delictivas, así como en el interior del recinto para brindar seguridad a los aficionados.

Asimismo, en el FIFA Fan Fest habrá 3 mil 300 elementos cuya función principal será garantizar un evento seguro con la implementación de filtros de seguridad y revisiones aleatorias para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y artículos peligrosos.

Los accesos a este recinto serán por 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero. Una vez que el Zócalo alcance su máxima capacidad, se invitará a los asistentes a acudir a alguna de las 12 pantallas ya instaladas en las calles aledañas.

Se establecerá un perímetro de seguridad en el polígono comprendido entre la Diana Cazadora y el Ahuehuete, rodeando un segundo cinturón de seguridad externo que se extenderá hasta avenida Chapultepec y avenida de los Insurgentes, para garantizar un correcto control de los flujos de personas, especialmente en el Ángel de la Independencia, punto de mayor concentración de personas.

Habrá cierres estratégicos en el Metro y Metrobús en esta zona prioritaria para evitar la llegada masiva de personas y garantizar el flujo adecuado.

Se reforzarán las labores de monitoreo en tiempo real a través de los sistemas de vigilancia de la Ciudad de México, con sobrevuelos en la Diana mediante vehículos no tripulados y puestos elevados en Paseo de la Reforma para garantizar una visión permanente del evento.

También se incrementará el estado de fuerza de personal médico y en motoambulancia de primera respuesta, así como la instalación de dos puestos médicos avanzados para brindar atención médica especializada en los casos que así se requiera.