Presenta PAN demanda contra Brugada por muerte de 4 personas

El PAN presentó a la Fiscalía General de Justicia local una denuncia penal en contra de funcionarios del Gobierno capitalino por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro personas durante los festejos por el triunfo de México celebrados sobre Paseo de la Reforma.

Denuncia del PAN contra funcionarios del Gobierno capitalino

La demanda aclara que el Gobierno de la Ciudad de México convocó a los capitalinos no solamente a ver los partidos desde las pantallas instaladas en todo el Paseo de la Reforma, sino que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó junto con su gabinete toda una serie de actividades a lo largo de distintas zonas para atraer a la gente.

La denuncia señala a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; al secretario de Gobierno, César Cravioto; al titular de SSC, Pablo Vázquez; a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; a la secretaria de Cultura, Ana Francis López y al secretario de Obras local, Raúl Basulto.

Cuestionamientos sobre protocolos y responsabilidades

El documento entregado por Priscila Vera, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, señala que los hechos permiten advertir la posible existencia de responsabilidad penal derivada de la omisión de deberes jurídicos de protección que correspondían a diversos servidores públicos.

Puntualiza que la organización de eventos masivos genera obligaciones específicas en materia de protección civil, seguridad ciudadana, control de aforos, rutas de evacuación, atención médica, prevención de riesgos y coordinación interinstitucional.

El PAN presentó denuncia ante la Fiscalía capitalina. Foto: PAN CDMX. ❮ ❯

"En este caso, las propias autoridades asumieron públicamente dichas responsabilidades y aseguraron que las medidas implementadas garantizarían la seguridad de los asistentes. No obstante, el resultado fue la muerte de cuatro personas por asfixia, circunstancia que obliga a investigar", acota.

Los puntos que señala el documento para investigar cuestionan si:

* existieron estudios técnicos de aforo;

* se realizaron análisis de riesgos;

* se respetó la capacidad máxima del sitio;

* existieron protocolos adecuados de evacuación;

* se implementaron controles efectivos de acceso;

* existieron mandos responsables durante la operación;

* se cumplió el Protocolo para la Realización de Eventos Masivos aprobado por el Gobierno de la Ciudad de México;

* las distintas dependencias ejecutaron efectivamente las acciones que anunciaron públicamente.

En este marco, Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX, indicó que hubo gente desmayada y con miedo en esos momentos de tensión. "No había policías auxiliando, no pudo la policía con tanto aforo, hoy quieren tapar el sol con un dedo y decirnos que van a reforzar la atención para el domingo, eso debieron haberlo hecho cuando planearon todo este mundial en las calles", acotó.