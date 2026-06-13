Ataque armado cobra la vida del presidente municipal Joel Bravo Martínez

La violencia volvió a golpear a Oaxaca. Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado durante un ataque armado ocurrido afuera de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron al funcionario municipal y dispararon en su contra. Tras la agresión, cuerpos de emergencia y elementos de seguridad acudieron al lugar; sin embargo, la víctima perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas.

Reacciones oficiales y seguimiento

iniciaron las

e

necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen e identificar a los

.

Tras conocerse la noticia, el Partido Acción Nacional (PAN) lamentó el fallecimiento de Martínez. Mediante una esquela firmada por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el partido expresó sus condolencias por la muerte del presidente municipal de San Miguel Amatitlán y manifestó su solidaridad con sus seres queridos ante los hechos ocurridos.