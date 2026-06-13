La Fiscalía de Oaxaca inició las diligencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables
Ataque armado cobra la vida del presidente municipal Joel Bravo Martínez
Por: Jessica López
La violencia volvió a golpear a Oaxaca. Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado durante un ataque armado ocurrido afuera de su domicilio.
De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron al funcionario municipal y dispararon en su contra. Tras la agresión, cuerpos de emergencia y elementos de seguridad acudieron al lugar; sin embargo, la víctima perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas.
Reacciones oficiales y seguimiento
Autoridades estatales iniciaron las diligencias e investigaciones necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen e identificar a los responsables.
Tras conocerse la noticia, el Partido Acción Nacional (PAN) lamentó el fallecimiento de Martínez. Mediante una esquela firmada por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, el partido expresó sus condolencias por la muerte del presidente municipal de San Miguel Amatitlán y manifestó su solidaridad con sus seres queridos ante los hechos ocurridos.
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