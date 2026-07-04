CIO bajo presión para demostrar resultados con IA: ManpowerGroup

No será en unos años. En este 2026 la inteligencia artificial dejó de ser un proyecto de innovación para convertirse en una exigencia de resultados, por lo que los directores de tecnología (CIO) ya están enfrentando una presión creciente para demostrar que las inversiones que han hecho las empresas en IA generan valor para el negocio, al tiempo que buscan cerrar la brecha entre las áreas tecnológicas y la estrategia empresarial.

De acuerdo con el informe CIO Outlook 2026, publicado por Experis ManpowerGroup, que recopiló la perspectiva de mil 930 líderes tecnológicos en 12 países de Amériva Latina, muestra que la alineación entre el negocio y las tecnologías de la información se ha posicionado como la principal prioridad.

En este tenor, señala que específicamente, 48% de los consultados considera que vincular la estrategia tecnológica con los objetivos comerciales es su labor más importante, un incremento en comparación con el 34% registrado en 2025.

¿Cuál es el reto principal de los CIO en Latinoamérica?

Damian Malfatti, director de Experis México, comentó que en Latinoamérica "existe una doble realidad, donde coexisten organizaciones que aceleran la adopción de inteligencia artificial con una brecha en la alineación entre tecnología y negocio".

Explicó que el reto para los CIO en la región "no es solo demostrar el retorno de inversión, sino ejecutarlo en entornos donde la madurez digital es desigual".

Asimismo, sostuvo que la presión por generar valor con inteligencia artificial en Latinoamérica está ligada al talento, toda vez que la ejecución tecnológica se hace más compleja cuando no se dispone de las habilidades necesarias para traducir las herramientas en resultados de negocio.

En este sentido, sostuvo que 6 de cada 10 líderes tecnológicos están implementando activamente soluciones basadas en IA en sus sistemas actuales.

Mientras que al menos 34% señala que la automatización y las soluciones impulsadas por IA generan el mayor retorno de inversión en producción, y 41% dice que continúa considerando la computación en la nube y la infraestructura digital escalable como los principales impulsores de retorno.

Por otro lado, en el ámbito operativo, 60% de los líderes tecnológicos se encuentra implementando soluciones de inteligencia artificial en sus sistemas actuales.

Tendencias y desafíos en la adopción de inteligencia artificial

Y 54% de los encuestados afirma que estas inversiones ya reportan un retorno financiero positivo.

No obstante ello, asegura Malfatti, persisten divergencias internas, toda vez que 31% de los ejecutivos considera que sus organizaciones están invirtiendo en exceso en esta tecnología, y apenas 17% ubica la entrega de soluciones de inteligencia artificial como una responsabilidad principal de su cargo.

Además, las herramientas de computación en la nube e infraestructura digital escalable continúan liderando las fuentes de retorno para el 41% de las empresas, seguidas por la automatización con un 34%.

El director de Experis México comenta que el informe identifica una tendencia contrapuesta respecto al origen de los servicios, mientras que 81% de los directores clasifica la soberanía digital como una prioridad alta para sus corporaciones, el 67% prevé incrementar su dependencia de proveedores de servicios externos bajo esquemas de contratación offshore o nearshore durante este año.

Damian Malfatti puntualizó que en los mercados latinoamericanos el rol del CIO evoluciona hacia una posición estratégica, pero prevalece la oportunidad de fortalecer la comprensión de esta función dentro de las empresas, ya que sin dicha alineación las iniciativas de IA corren el riesgo de transformarse sólo en expectativas y no en impacto real.