Lluvias en CDMX: Prevén tarde de tormentas eléctricas y granizo para este viernes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un boletín meteorológico para la Ciudad de México en el que advierte condiciones de tiempo severo durante la tarde de este jueves, con presencia de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían afectar distintas zonas de la capital.

Pronóstico de tiempo severo en CDMX

De acuerdo con el informe oficial, después del mediodía se espera un ambiente cálido a caluroso, con incremento de nubosidad y desarrollo de chubascos acompañados de actividad eléctrica. Estas condiciones podrían extenderse a gran parte de la ciudad durante el transcurso de la tarde y la noche.

La SGIRPC detalló que el temporal podría incluir los siguientes fenómenos:

Lluvias fuertes con posible caída de granizo

con posible Vientos con rachas de entre 10 y 30 km/h, con picos cercanos a los 50 km/h

con de entre 10 y 30 km/h, con picos cercanos a los Actividad eléctrica en zonas de tormenta

en Condiciones de lluvia generalizada en gran parte de la capital entre las 14:00 y 20:00 horas

Recomendaciones de Protección Civil

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta, ya que estas condiciones pueden provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad.

Protección Civil exhorta a la población a evitar zonas de encharcamiento, no tirar basura en coladeras, y mantenerse informada a través de canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.