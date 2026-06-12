La SGIRPC advirtió sobre lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo durante la tarde y noche en la capital
Lluvias en CDMX: Prevén tarde de tormentas eléctricas y granizo para este viernes
Por: Jessica López
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un boletín meteorológico para la Ciudad de México en el que advierte condiciones de tiempo severo durante la tarde de este jueves, con presencia de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento que podrían afectar distintas zonas de la capital.
Pronóstico de tiempo severo en CDMX
De acuerdo con el informe oficial, después del mediodía se espera un ambiente cálido a caluroso, con incremento de nubosidad y desarrollo de chubascos acompañados de actividad eléctrica. Estas condiciones podrían extenderse a gran parte de la ciudad durante el transcurso de la tarde y la noche.
La SGIRPC detalló que el temporal podría incluir los siguientes fenómenos:
- Lluvias fuertes con posible caída de granizo
- Vientos con rachas de entre 10 y 30 km/h, con picos cercanos a los 50 km/h
- Actividad eléctrica en zonas de tormenta
- Condiciones de lluvia generalizada en gran parte de la capital entre las 14:00 y 20:00 horas
Recomendaciones de Protección Civil
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta, ya que estas condiciones pueden provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad.
Protección Civil exhorta a la población a evitar zonas de encharcamiento, no tirar basura en coladeras, y mantenerse informada a través de canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.
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