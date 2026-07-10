PRI pide garantizar seguridad y movilidad de los peatones

Diputados locales propusieron reformas legales para garantizar el libre tránsito de los peatones en las calles de la Ciudad de México, a través del concepto de continuidad vial peatonal.

Propuesta de la diputada Tania Larios para la Ley de Movilidad

La diputada Tania Larios Pérez propuso reformar la Ley de Movilidad para establecer que el mobiliario urbano, postes de servicios públicos, infraestructura de telecomunicaciones, arbolado y demás elementos ubicados en el espacio público no podrán interferir en el paso de las personas.

En su documento, la diputada priísta señala que la legislación actual reconoce la prioridad de los peatones en la movilidad, sin embargo, persisten banquetas deterioradas, discontinuas o invadidas por diversos elementos que dificultan el desplazamiento cotidiano.

Impacto en grupos vulnerables y objetivos de la iniciativa

Esta situación afecta particularmente a personas adultas mayores o con discapacidad, niñas y niños, y quienes realizan labores de cuidados.

Larios Pérez precisó que la idea es fortalecer las condiciones de seguridad, accesibilidad e inclusión para las personas que se desplazan a pie en la Ciudad de México.

La iniciativa de la legisladora del PRI plantea modificar los artículos 6, 9 y 195 del citado ordenamiento, para incorporar el concepto de Continuidad Vial Peatonal como un principio rector que permita garantizar que los recorridos de las personas sean continuos, seguros, accesibles y libres de obstáculos.

Ello, señala, a través de la planeación, diseño, construcción, conservación y mantenimiento de banquetas, aceras y demás espacios destinados al tránsito peatonal. Al respecto, establece que los espacios destinados a los peatones sean una prioridad en la programación y asignación de recursos destinados a la planeación, diseño, construcción, ampliación, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial.

También indica que las autoridades competentes deberán preservar una franja de circulación peatonal continua, accesible y libre de obstáculos, conforme a criterios técnicos.

Dejó en claro que el propósito de estas reformas es consolidar un modelo de movilidad que coloque a las personas en el centro de las políticas públicas; fortalezca la accesibilidad universal; favorezca la seguridad vial, y garantice que las banquetas cumplan con su función de permitir desplazamientos seguros, continuos, incluyentes y dignos.