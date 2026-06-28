¿Adiós a los cinco días? PRI busca cuadruplicar la licencia de paternidad en México

Al considerar que los cinco días de licencia de paternidad previstos en la Ley Federal del Trabajo ya no responden a las necesidades de las familias, senadores del PRI propusieron ampliar ese permiso a 20 días laborables con goce íntegro de sueldo por el nacimiento o la adopción de una hija o hijo.

Propuesta de reforma para ampliar la licencia de paternidad

La iniciativa plantea reformar la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para que los padres puedan participar de manera activa, directa y corresponsable en el cuidado, la crianza y el acompañamiento de sus hijas e hijos desde los primeros días de vida, además de avanzar hacia una distribución más equitativa de las responsabilidades dentro del hogar.

Los legisladores señalaron que mantener una licencia de cinco días reduce el papel del padre a un acompañamiento temporal durante una etapa determinante para el desarrollo familiar, cuando su participación resulta fundamental tanto en el cuidado del recién nacido como en el apoyo a la persona gestante.

Argumentos y referencias internacionales para la ampliación

Añadieron que el esquema vigente resulta insuficiente frente a los estándares constitucionales y las nuevas realidades familiares, además de transmitir un mensaje equivocado al relegar la participación del padre a un papel secundario.

Como parte de los argumentos de la iniciativa, recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el nacimiento o la adopción de una hija o hijo genera responsabilidades parentales que exigen una distribución equilibrada de las tareas de cuidado.

Asimismo, señalaron que el máximo tribunal ya consideró insuficiente una licencia de 10 días para garantizar la participación efectiva del padre en el cuidado de la persona gestante y del recién nacido.

En la propuesta, los senadores priístas también toman como referencia la legislación de otros países. En América Latina, Colombia, Paraguay y Venezuela otorgan licencias de paternidad de 14 días, mientras que Uruguay concede 13.

En Europa, España amplió recientemente los permisos parentales a 19 semanas para cada progenitor; Suecia cuenta con un esquema de licencia compartida de 480 días e Islandia reconoce seis meses para cada padre.

Los senadores afirmaron que una paternidad activa contribuye al desarrollo emocional, psicológico, físico y cognitivo de niñas y niños, favorece el bienestar de la madre, fortalece los vínculos familiares y promueve una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado dentro del hogar.

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