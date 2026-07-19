Prisión preventiva para Ernesto "N", ex gobernador de BC por huachicol y delincuencia organizada

Después de una audiencia de casi 2 días, tras la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto "N", un juez dictó prisión preventiva debido a las pruebas presentadas de varios delitos que se le imputan, como: delincuencia organizada y huachicol.

Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Ernesto Guillermo Ruffo Appel y otras siete personas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Como parte de la resolución, ordenó el ingreso del exgobernador de Baja California, junto con Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 "Altiplano", en el Estado de México.

Fiscalía presenta pruebas y formulación de imputación

En la misma resolución, el juzgador determinó que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanezcan en prisión preventiva domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur para cumplir la medida cautelar.

Durante una audiencia que se prolongó por más de un día, la Fiscalía General de la República ( FGR ), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ( FEMDO ), presentó durante la audiencia inicial cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra:

Ernesto Guillermo Ruffo Appel

Guillermo Ruffo Appel Ricardo Thompson Navarro

José María de la Peña Ramos

José Merino Valdés Cuervo

Guillermo de la Peña Rosales

Juan Hermilo Chávez Rodríguez

Luis Antonio Barrientos Juárez

Adriana Magali Bárcenas Guillén.

El Ministerio Público Federal formuló imputación contra los ocho por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Al concluir el debate sobre las medidas cautelares, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.

Comercialización de productos derivados del petróleo

De acuerdo con la FGR, las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La dependencia a cargo de Ernestina Godoy Ramos señaló que los imputados presuntamente participaron en un mecanismo de contrabando de hidrocarburos consistente en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas.

Reportaron volúmenes inferiores a los realmente transportados o declarar la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.

Según la FGR, estas conductas generan una afectación económica directa a la Hacienda Pública y, al mismo tiempo, representan una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.