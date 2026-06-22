Inicia el registro de Morena para coordinadores estatales

Los aspirantes a las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación deberán firmar un documento en el que aseguren, bajo protesta de decir verdad, que no tienen ningún proceso penal pendiente, no son deudores alimentarios y que se podrán solicitar información a las autoridades sobre sus trayectorias.

Proceso de registro y reglas claras para aspirantes

Al arrancar el proceso de registro para los aspirantes de Morena, el PT y el PVEM, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, aseguró que no ve que pudiera haber rupturas o diferencias entre los partidos de la 4T por este proceso porque las reglas son claras y habrá transparencia.

En conferencia de prensa, explicó que una vez concluida la etapa de registro, iniciará la revisión de expedientes y se les informará quiénes cumplieron con todos los requisitos y pasarán a la etapa de encuestas.

"No vemos ni rupturas ni diferencias, vemos que inicia un proceso de respeto entre compañeras y compañeros, de respeto a las reglas por parte de la Comisión de elecciones y de respeto también de quienes deciden aceptar esas reglas al registrarse", insistió.

Postura de la dirigencia de Morena y reacciones

Hernández dejó en claro que estas reglas son distintas a las que se utilizaron en 2024, porque ahora hay un proceso estatal, uno distrital y otro a nivel municipal.

"No vemos ni rupturas ni diferencias, vemos que inicia un proceso de respeto entre compañeras y compañeros, de respeto a las reglas por parte de la Comisión de elecciones y de respeto también de quienes deciden aceptar esas reglas al registrarse"

Reacciones y postura de la dirigencia de Morena

A su vez, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, acusó que hay una embestida mediática contra la Cuarta Transformación, pero aseguró que de este proceso saldrán fortalecidos y con coordinadores de muy buen perfil.

Asimismo, aseguró que no está de acuerdo con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las afiliaciones al partido, pues todos sus militantes son reales y no hubo trampa en el proceso.

Agregó que se modificaron los estatutos del partido para hacer la afiliación de manera digital, lo que permite que haya candados para el ingreso de militantes y acusó que en el INE todavía hay amigos de Lorenzo Córdova que han querido demeritar el trabajo de Morena.



La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, acusó que hay una embestida mediática contra la Cuarta Transformación. Foto: Cuartoscuro

Agregó que hay filtros internos para revisar la incorporación de ciudadanos o ciudadanas y se avanzó en el proceso de digitalización de sus solicitudes.

Este lunes, el registro empezó con los aspirantes a las coordinaciones de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Entre los primeros en llegar fueron la exdiputada federal Salma Luévano, por Aguascalientes y Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante por Baja California, que llegó con una porra de un centenar de personas.