Se cayó ViX en pleno Mundial y Profeco ya tomó cartas en el asunto

Si intentaste ver el partido entre Colombia y Uzbekistán del Mundial 2026 a través de ViX en Amazon Prime Video y tuviste problemas con la transmisión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ya investiga lo ocurrido y puso a disposición de los usuarios sus canales de atención.

A través de redes sociales, la dependencia señaló que estableció contacto con representantes de ViX para solicitar un informe detallado sobre las fallas reportadas por los usuarios.

¿Dónde presentar una queja?

Las personas afectadas pueden comunicarse con Profeco a través de los siguientes números:

55 5568 8722

800 468 8722

O a quejas.telecom@profeco.gob.mx

La dependencia también invitó a los consumidores a presentar una queja formal para dar seguimiento al caso.

¿Qué dijo ViX sobre las fallas?

ViX difundió un comunicado en el que aseguró que el problema se originó en Amazon Prime Video, uno de los distribuidores de su señal.

Según la plataforma, minutos antes del inicio del encuentro se detectó que Amazon Prime Video colocó una señal incorrecta en el canal donde debía transmitirse el partido.

La empresa afirmó que comenzó a comunicarse con Amazon para intentar corregir el problema, aunque señaló que la situación no pudo resolverse antes del arranque del juego.

Asimismo, ViX sostuvo que más de 1.6 millones de personas siguieron el encuentro a través de su aplicación y otros sistemas afiliados sin contratiempos, por lo que aseguró que la falla afectó únicamente a usuarios que contrataron el servicio mediante Amazon Prime Video.

Hasta el momento, ni ViX ni Amazon Prime Video han informado si existirá algún tipo de compensación para los usuarios afectados.

Sin embargo, Profeco ya solicitó información sobre lo ocurrido y recomendó a quienes tuvieron problemas con la transmisión presentar una queja para que su caso pueda ser revisado por la autoridad.