Profeco impulsa medidas para proteger salud y alimentación infantil

Acciones oficiales para proteger la alimentación infantil

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recalca la importancia de garantizar el derecho a la salud, a la alimentación nutritiva y a la información comercial precisa y oportuna para la población infantil y adolescente, leyendo el etiquetado frontal de los alimentos.

En este sentido, indica que el derecho a una alimentación adecuada se ejerce cuando las personas satisfacen sus necesidades nutricionales sin comprometer ni dificultar el goce de otras prerrogativas y libertades.

De ahí que, para salvaguardar estos derechos y a fin de disminuir el sobrepeso, obesidad y la inadecuada alimentación infantil, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) impulsó la adopción de medidas que prevengan daños, informen con claridad y eviten mensajes publicitarios engañosos que influyan en las decisiones de consumo de este sector de la población.

El etiquetado frontal es una herramienta que ayuda a tomar decisiones de consumo más informadas al identificar productos con exceso de azúcares, grasas, sodio y otros ingredientes críticos.



Además, Profeco analiza de forma constante productos de consumo regular para verificar... pic.twitter.com/ClM4BfDvsw — Profeco (@Profeco) July 10, 2026

Importancia y cumplimiento del etiquetado frontal

En respuesta, la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 determinó como obligatorio el Sistema de Etiquetado Frontal, mediante el cual los proveedores deben indicar con sellos octagonales de color negro el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan un riesgo para la salud cuando se consumen en exceso.

Dicho etiquetado tiene la intención "de advertir de forma sencilla, clara y veraz sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio e ingredientes no recomendables" para los menores.

A la par, la Procuraduría Federal del Consumidor instruye al Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor el análisis de productos de consumo regular para constatar la veracidad y cumplimiento de la información comercial declarada en el etiquetado de alimentos y otros insumos.

Después de aplicar las pruebas técnicas y científicas del Estudio de Calidad, la Procuraduría publica los resultados en la Revista del Consumidor con el propósito de orientar la toma de decisiones de las personas consumidoras con objetividad y responsabilidad para contribuir en su bienestar integral.

Sin embargo, los consumidores deben observar el etiquetado a la hora de hacer sus compras habituales para evitar que sus hijos ingieran productos que pudieran hacerles daño.