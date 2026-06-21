Módulos de Profeco vigilan derechos de consumidores en Mundial 2026

Para brindar información oportuna que sirva de línea defensiva a las aficionadas y aficionados durante los juegos del Mundial 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) fortalece la protección y defensa de las personas consumidoras a través de módulos de atención en los estadios sede del evento deportivo, Fan Fests y en aeropuertos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, comparte las medidas clave que deben tomarse en cuenta durante la celebración de este evento deportivo que inició el 11 de junio pasado.

De manera simultánea, mantiene desplegadas brigadas itinerantes en 143 puntos de alto consumo y mayor afluencia turística del país.





En ese sentido, recordó que para evitar contratiempos al ingresar a los estadios y fiestas deportivas, se debe considerar la portación de objetos permitidos y no permitidos, pues "es fundamental garantizar un espacio seguro sin artículos que representen un riesgo para las y los aficionados".

En el país se tienen ubicados alrededor de 22 espacios para ver los partidos en pantallas gigantes, con gastronomía local y música como el FIFA Fan Festival 2026 que se ubica en la plancha del Zócalo en la CDMX. También, habrá otras 18 sedes distribuidas en distintas alcaldías y espacios como el Campo Marte.

Recomendaciones para consumidores y vigilancia en el evento

También está el espacio en Plaza Liberación, en el centro histórico de Guadalajara, en Jalisco; así como en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León.

La Procuraduría Federal del Consumidor reitera a la población que asista a los partidos que revise y compare los precios de alimentos, bebidas y souvenirs antes de adquirirlos dentro y fuera del estadio, los cuales siempre deben estar a la vista y en pesos mexicanos.

En un comunicado, señaló que, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores no deben condicionar la compra de productos o contratación de servicios, ni ejercer algún tipo de discriminación.

Tampoco pueden exigir el uso de efectivo como forma de pago y, en caso de pagar con tarjeta, es importante revisar que el monto a cobrar coincida con lo anunciado.

Para salvaguardar los derechos en materia de consumo de las y los aficionados, la Procuraduría vigila, desde febrero y hasta el 19 de julio, que los proveedores jueguen respetuosa y equitativamente en la Copa Mundial de futbol.

A través del personal de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) que equipan cada módulo y brigada itinerante, la institución mantiene un acercamiento con la población para orientar, asesorar y defender a quienes lo soliciten.

Para conocer las acciones que la Procuraduría Federal del Consumidor lleva a cabo para garantizar relaciones comerciales justas y proteger a la población aficionada se puede ingresar a sus cuentas institucionales en Instagram, TikTok, Facebook, X y en la página oficial https://mundialsocial.profeco.gob.mx/.

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