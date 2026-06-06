Profeco sugiere evitar compras impulsivas durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a días de comenzar y por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las personas eviten excederse en gastos durante esta fiesta mundialista.

La dependencia recomendó a los consumidores que establezcan un presupuesto para los gastos relacionados con la justa deportiva, como la compra de artículos alusivos, la asistencia a partidos o el consumo en restaurantes, bares y cines para seguir los encuentros.

Comparar precios, salvará tu bolsillo

La Profeco señaló que tener una lista de precios comparada en diversos establecimientos es una estrategia para comprar los mejores productos a un mejor costo.

Y recordó a las personas que pueden consultar la herramienta "Quién es quién en los precios" que consiste en hacer comparativos de varios lugares para que no tengas que trasladarte a los establecimientos.

Tarjetas no siempre son la mejor opción

En el comunicado la Profeco recordó que las tarjetas de crédito no siempre son la mejor opción pues no es un dinero adicional que se tiene, sino algo que puede generar un gasto mayor por los intereses.

También señaló que las compras a meses sin intereses pueden parecer accesibles en el corto plazo, pero al acumularse representan un gasto importante.

Por ello, recomendó cumplir puntualmente con los pagos acordados para evitar cargos adicionales y mantener un mejor control de las finanzas personales durante el Mundial.

? ¡Que la emoción del #Mundial no le meta gol a tu bolsillo!



Antes de comprar pantallas, souvenirs, viajes o contratar servicios, compara precios, calidad y formas de pago. Evita las compras por impulso y establece un presupuesto para disfrutar la Copa del Mundo de manera... pic.twitter.com/t3rd00b6WT — Profeco (@Profeco) June 6, 2026

¿Dónde puedo denunciar algún abuso?

Como parte de las acciones de atención al consumidor, Profeco informó que habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx para recibir quejas relacionadas con el torneo.

Asimismo, puso a disposición de la población el Teléfono del Consumidor en los números:

55 5568 8722

800 468 8722

Además, también puso sus canales de atención en redes sociales y correo electrónico.