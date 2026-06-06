A menos de una semana, la dependencia sugirió a las personas tener un presupuesto
Profeco sugiere evitar compras impulsivas durante el Mundial 2026
Por: Jazmín Rodríguez
El Mundial 2026 está a días de comenzar y por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para que las personas eviten excederse en gastos durante esta fiesta mundialista.
La dependencia recomendó a los consumidores que establezcan un presupuesto para los gastos relacionados con la justa deportiva, como la compra de artículos alusivos, la asistencia a partidos o el consumo en restaurantes, bares y cines para seguir los encuentros.
Comparar precios, salvará tu bolsillo
La Profeco señaló que tener una lista de precios comparada en diversos establecimientos es una estrategia para comprar los mejores productos a un mejor costo.
Y recordó a las personas que pueden consultar la herramienta "Quién es quién en los precios" que consiste en hacer comparativos de varios lugares para que no tengas que trasladarte a los establecimientos.
Tarjetas no siempre son la mejor opción
En el comunicado la Profeco recordó que las tarjetas de crédito no siempre son la mejor opción pues no es un dinero adicional que se tiene, sino algo que puede generar un gasto mayor por los intereses.
También señaló que las compras a meses sin intereses pueden parecer accesibles en el corto plazo, pero al acumularse representan un gasto importante.
Por ello, recomendó cumplir puntualmente con los pagos acordados para evitar cargos adicionales y mantener un mejor control de las finanzas personales durante el Mundial.
¿Dónde puedo denunciar algún abuso?
Como parte de las acciones de atención al consumidor, Profeco informó que habilitó el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx para recibir quejas relacionadas con el torneo.
Asimismo, puso a disposición de la población el Teléfono del Consumidor en los números:
- 55 5568 8722
- 800 468 8722
Además, también puso sus canales de atención en redes sociales y correo electrónico.
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