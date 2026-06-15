Vivienda para el Bienestar supera 274 mil casas en construcción

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Programa de Vivienda para el Bienestar acumula 274 mil viviendas en construcción y 604 mil contratadas en todo el país, lo que representa un avance significativo hacia la meta sexenal de 1.8 millones de hogares.

La cifra de 604 mil viviendas contratadas implica que los proyectos ya cuentan con suelo disponible, trámites, planeación y contratos firmados, por lo que pueden iniciar obras en cualquier momento. De ese universo, 274 mil ya están en proceso de construcción y 24 mil 500 han sido entregadas a sus beneficiarios.

El dato tiene una dimensión económica relevante. De acuerdo con el gobierno federal, el programa ya beneficia a cerca de 2 millones de personas de manera directa y genera una importante demanda de empleo en la industria de la construcción, uno de los sectores con mayor capacidad para activar economías regionales.

GOBIERNO FEDERAL.

Reportó avances en construcción, regularización de predios y reestructura de créditos dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar. Foto: Youtube @Gobierno de México

La batalla por el suelo

Uno de los principales retos del programa sigue siendo la disponibilidad de reserva territorial. El gobierno destacó avances en entidades como Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz y Sonora, donde gobiernos estatales y municipales han aportado terrenos para acelerar los proyectos.

En contraste, las entidades con menor avance enfrentan dificultades para incorporar suelo urbanizable, un factor que se ha convertido en el cuello de botella para ampliar la construcción de vivienda social.

El programa también contempla 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda. Hasta ahora se reportan cientos de miles de créditos y apoyos otorgados por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Infonavit y Fovissste, además de 100 mil apoyos entregados en el oriente del Estado de México.

Créditos, escrituras y regularización

Otro frente del programa es la regularización patrimonial. El gobierno informó que ya se entregaron cerca de 40 mil escrituras y que el avance total se acerca a 30por ciento de la meta nacional de un millón de títulos de propiedad.

Vivienda para el Bienestar también beneficia a más de cinco millones de personas a través de reducción de saldos, reestructuración de créditos y baja de tasas.



Estas acciones mejoran las condiciones de vida y brindan certeza a las familias mexicanas. pic.twitter.com/jNnNH3VbSH — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 15, 2026

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) reportó que tiene en proceso de regularización más de 715 mil familias, una cifra que incluso supera la meta prevista para esta etapa de la administración. Destaca el Estado de México, donde la magnitud de los asentamientos irregulares mantiene la mayor carga de trabajo del programa.

En paralelo, Infonavit y Fovissste avanzan en la reestructura de créditos considerados impagables. El gobierno aseguró que más de 5.1 millones de financiamientos ya recibieron beneficios como congelamiento de saldos, reducción de intereses, descuentos o condonaciones. Tan solo en Infonavit, alrededor de 457 mil acreditados quedaron con saldo cero tras la revisión de sus créditos.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo de fondo es convertir el acceso a la vivienda en un derecho efectivo para trabajadores que históricamente quedaron fuera del mercado inmobiliario formal. Según la mandataria, es la primera vez que un programa de esta magnitud se enfoca en familias que perciben menos de dos salarios mínimos.