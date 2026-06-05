Detienen a morenista por transportar propaganda política en camioneta de Conagua

Una persona identificada como Juan Alberto Castañeda Vitela fue señalada en redes sociales por utilizar una camioneta asignada a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para transportar propaganda política en Torreón, Coahuila.

En las imágenes difundidas, el hombre habría sido interceptado por autoridades mientras trasladaba material de promoción relacionado con candidatos de Morena en una unidad oficial.

Juan Alberto Castañeda Vitela fue identificado como sobrino de Alma Marina Vitela Rodríguez, diputada federal de Morena y ex alcaldesa de Gómez Palacio, Durango. No obstante, hasta ahora no existe información oficial que vincule a la legisladora con los hechos señalados.

Las imágenes que circulan en redes muestran una camioneta con logotipos de la dependencia federal y material propagandístico en su interior, lo que generó cuestionamientos sobre un posible uso indebido de recursos públicos durante actividades de carácter electoral.

En México, la legislación electoral prohíbe el uso de bienes, vehículos, personal o recursos gubernamentales para favorecer o perjudicar a partidos políticos o candidaturas, por lo que cualquier denuncia relacionada con estos hechos puede ser investigada por las autoridades competentes.