Propone MC que gastos en guarderías sean deducibles de impuestos

Plantea que las familias puedan deducir hasta 25 mil pesos anuales por cada menor de hasta cuatro años
La propuesta también busca incentivar la formalización del sector. Foto: Cuartoscuro
Plantea que las familias puedan deducir hasta 25 mil pesos anuales por cada menor de hasta cuatro años
Ante la falta de un sistema de cuidados en México y el abandono de políticas públicas de apoyo a las familias, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para permitir la deducción de gastos en guarderías y estancias infantiles en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La propuesta busca que las familias puedan deducir hasta 25 mil pesos anuales por cada menor de hasta cuatro años, reconociendo que el cuidado infantil no es un lujo, sino una necesidad básica para millones de hogares.
La coordinadora de MC, Ivonne Ortega Pacheco, advirtió que la cobertura de guarderías es mínima y donde millones de niñas y niños quedan al cuidado de familiares sin acceso a servicios especializados. Mientras tanto, los costos del cuidado infantil recaen completamente en las familias.
"Hoy el Estado le dio la espalda a las familias. Cancelaron apoyos, no construyeron alternativas y dejaron a madres y padres solos frente a un problema que afecta su economía y el futuro de sus hijos", precisó.
La legisladora puntualizó que el gobierno sí permite deducir colegiaturas, pero ignora el gasto más urgente, el cuidado de niñas y niños pequeños, lo cual es una incongruencia que castiga a quienes más lo necesitan.
Ortega Pacheco advierte que la falta de acceso a servicios de cuidado infantil no solo afecta el desarrollo de la primera infancia, sino que también limita la participación de las mujeres en el mercado laboral, obligándose a elegir entre trabajar o cuidar.
La propuesta también busca incentivar la formalización del sector. Foto: Cuartoscuro
La propuesta también busca incentivar la formalización del sector, al requerir que los servicios de guardería estén debidamente registrados y emitan comprobantes fiscales, fortaleciendo la transparencia y la recaudación.
Añadió que experiencias internacionales en países como Francia, Estados Unidos y España han demostrado que los incentivos fiscales en materia de cuidado infantil son herramientas eficaces para apoyar a las familias, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer la economía.
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