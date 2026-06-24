Propone MC que gastos en guarderías sean deducibles de impuestos

Ante la falta de un sistema de cuidados en México y el abandono de políticas públicas de apoyo a las familias, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para permitir la deducción de gastos en guarderías y estancias infantiles en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La propuesta busca que las familias puedan deducir hasta 25 mil pesos anuales por cada menor de hasta cuatro años , reconociendo que el cuidado infantil no es un lujo, sino una necesidad básica para millones de hogares.

Impacto en familias y mercado laboral

La coordinadora de MC, Ivonne Ortega Pacheco, advirtió que la cobertura de guarderías es mínima y donde millones de niñas y niños quedan al cuidado de familiares sin acceso a servicios especializados. Mientras tanto, los costos del cuidado infantil recaen completamente en las familias.

"Hoy el Estado le dio la espalda a las familias. Cancelaron apoyos, no construyeron alternativas y dejaron a madres y padres solos frente a un problema que afecta su economía y el futuro de sus hijos", precisó.

La legisladora puntualizó que el gobierno sí permite deducir colegiaturas, pero ignora el gasto más urgente, el cuidado de niñas y niños pequeños, lo cual es una incongruencia que castiga a quienes más lo necesitan.

Ortega Pacheco advierte que la falta de acceso a servicios de cuidado infantil no solo afecta el desarrollo de la primera infancia, sino que también limita la participación de las mujeres en el mercado laboral, obligándose a elegir entre trabajar o cuidar.



La propuesta también busca incentivar la formalización del sector. Foto: Cuartoscuro

Movimiento Ciudadano propone deducción de gastos en guarderías

La propuesta también busca incentivar la formalización del sector, al requerir que los servicios de guardería estén debidamente registrados y emitan comprobantes fiscales, fortaleciendo la transparencia y la recaudación.

Añadió que experiencias internacionales en países como Francia, Estados Unidos y España han demostrado que los incentivos fiscales en materia de cuidado infantil son herramientas eficaces para apoyar a las familias, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer la economía.