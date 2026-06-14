Busca la OIT regulación mundial para trabajadores de plataformas digitales

México es ejemplo en materia de protección de trabajadores de plataformas digitales y ahora a nivel mundial se busca homologar las regulaciones en esta materia, para que haya condiciones homólogas.

México como referente en protección laboral digital

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), el diputado federal Pedro Haces Barba, señaló que se trata de establecer principios que permitan que la inteligencia artificial contribuya al trabajo decente y al desarrollo humano.

El legislador de Morena precisó que la comunidad internacional avanzó en este encuentro en la construcción de acuerdos para fortalecer la protección de trabajadores de plataformas digitales.

"Por primera vez se avanza hacia reglas globales que reconocen la necesidad de proteger a quienes trabajan mediante aplicaciones y plataformas digitales. Estamos hablando de millones de personas que generan valor todos los días y que merecen condiciones laborales cada vez más justas, dignas y modernas", explicó.

El diputado Pedro Haces participó en la Conferencia de la OIT. ❮ ❯

Avances internacionales y participación de CATEM

Haces señaló que gobiernos, empleadores y representantes de los trabajadores de distintos países coincidieron en la necesidad de construir reglas que permitan aprovechar la innovación tecnológica sin sacrificar derechos laborales ni dignidad humana.

Asimismo, destacó que CATEM participó en los trabajos de la Conferencia con una nutrida delegación integrada por representantes de su Comité Ejecutivo Nacional y dirigentes sindicales de distintas regiones del país, con el objetivo de dar seguimiento a los principales debates que marcarán el futuro del trabajo a nivel global.

Uno de los avances más relevantes de la Conferencia, dijo, fue el consenso internacional para avanzar en la construcción de un marco que fortalezca la protección de millones de personas que laboran a través de plataformas digitales en todo el mundo.

El dirigente sindical destacó que otro de los temas centrales fue el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la productividad y las nuevas formas de trabajo que están transformando las economías de todo el mundo.

Por primera vez se avanza hacia reglas globales que reconocen la necesidad de proteger a quienes trabajan mediante aplicaciones y plataformas digitales.

Trabajadores de plataformas digitales ya tienen prestaciones en México. ❮ ❯

En ese sentido, afirmó que la discusión internacional dejó una conclusión clara, la innovación tecnológica debe convertirse en una herramienta para generar bienestar y oportunidades, colocando siempre a las personas en el centro de las decisiones.

Destacó que estos debates tienen una relevancia directa para México, donde millones de trabajadores participan en sectores vinculados a plataformas digitales, servicios, logística, transporte, comercio y nuevas modalidades de empleo impulsadas por la transformación tecnológica.

"El futuro del trabajo no puede decidirse sin los trabajadores. Por eso CATEM seguirá participando en los espacios donde se discuten los cambios que impactarán la vida de millones de personas en México y el mundo", concluyó.