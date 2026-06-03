Ingresan maetros de la CNTE a las instalaciones de la SEP

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lograron ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Avenida Universidad, luego de una jornada de movilizaciones realizada en el tercer día consecutivo de protestas.

Durante la manifestación, los docentes se dividieron en dos bloques. Uno de ellos se dirigió a la sede de la SEP, mientras que el otro permaneció en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación fueron recibidos por autoridades federales para dar continuidad al diálogo.

En la SEP, los manifestantes retiraron y derribaron algunas vallas de protección colocadas en los accesos al inmueble, lo que les permitió ingresar a las instalaciones. Una vez dentro, algunos maestros tomaron extintores, los cuales utilizaron para abrirse paso ante la presencia de elementos de seguridad que intentaban impedir su avance.

Hasta el momento, los docentes se mantienen al interior de las oficinas de la SEP como parte de sus acciones de protesta, mientras continúan las negociaciones entre la dirigencia magisterial y el Gobierno federal.