Protesta en Conalep termina con detenidos y presunto abuso policial

La crisis en el Conalep Plantel 198 de Huixquilucan escaló este miércoles luego de una protesta encabezada por estudiantes y padres de familia que denunciaban presuntas irregularidades dentro de la institución, entre ellas posibles actividades ilícitas, cobros indebidos y malos manejos administrativos.

¿Qué denuncian estudiantes y padres en Conalep Huixquilucan?

Lo que comenzó como una manifestación para exigir atención a estas denuncias terminó en enfrentamientos, tres adolescentes detenidos, policías lesionados y una investigación sobre la actuación de los elementos de seguridad involucrados en el operativo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, padres de familia y alumnos responsabilizaron directamente a la directora del plantel, Yazmín Lizbeth Vargas González, de permitir un ambiente de corrupción e impunidad dentro de la escuela.

Entre las acusaciones se encuentran presuntos cobros irregulares por servicios básicos, incluida una cuota de 15 pesos para el uso de sanitarios, además de denuncias sobre una posible venta de narcóticos al interior de la institución.

Los manifestantes aseguraron que desde meses atrás habían presentado quejas formales ante las autoridades educativas sin obtener una respuesta efectiva, situación que habría derivado en el creciente descontento de la comunidad escolar.

Sin embargo, la versión oficial del Gobierno de Huixquilucan difiere significativamente. De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la administración municipal, alrededor de las 12:15 horas las autoridades escolares solicitaron apoyo policial debido a que un grupo de estudiantes presuntamente realizaba destrozos dentro del plantel y extraía materiales de las instalaciones.

También puedes leer: Maestro es denunciado por noviazgo con alumna de 14 años; un audio viral desata indignación

Acciones de la autoridad y consecuencias del operativo policial

El gobierno municipal señaló que, al llegar al lugar, los elementos de seguridad fueron recibidos con agresiones, incluyendo piedras y objetos contundentes. Como resultado, tres policías habrían sufrido lesiones en la cabeza y el rostro.

Tras la intervención, tres adolescentes identificados como Brayan "N", Ángel Adrián "N" y José Miguel "N" fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes en Tlalnepantla, donde se determinará su situación jurídica.

La actuación de los policías también quedó bajo escrutinio público luego de que comenzaran a circular videos en redes sociales que muestran momentos del operativo.

Ante ello, el Gobierno de Huixquilucan informó que la Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación para determinar si hubo un uso indebido de la fuerza por parte de los agentes.

En un punto que coincide parcialmente con las denuncias de padres y estudiantes, la administración municipal reconoció que existían quejas acumuladas desde hace varios meses respecto a la conducción del plantel y confirmó que ya se había solicitado la remoción de la dirección escolar ante las autoridades educativas estatales.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso ha puesto sobre la mesa cuestionamientos sobre la seguridad dentro de los centros educativos, la atención a las denuncias de estudiantes y padres de familia, así como el uso de la fuerza pública en situaciones donde están involucrados menores de edad.

Por ahora, la comunidad escolar exige respuestas, mientras las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió realmente durante una de las jornadas más tensas registradas recientemente en este plantel educativo del Estado de México.