Estados Unidos también atraviesa por protestas rumbo al Mundial 2026

Mientras México enfrenta movilizaciones de la CNTE a días del Mundial 2026, Estados Unidos también vive jornadas de protestas, principalmente relacionadas con temas migratorios y operativos de ICE.

Uno de los principales focos de tensión se encuentra en Newark, Nueva Jersey, donde durante las últimas semanas se han desarrollado manifestaciones frente al centro de detención migratoria Delaney Hall.

Las protestas derivaron en enfrentamientos con autoridades, arrestos y la imposición temporal de restricciones para contener las concentraciones. De acuerdo con reportes, más de 80 personas han sido detenidas tras una serie de movilizaciones en la zona.

En días recientes también se registraron manifestaciones en San Antonio, Texas, relacionadas con las políticas migratorias federales.

Solo en #EstadosUnidos (el país que organizará la Copa del Mundo)



Jugador iraquí detenido e interrogado durante 7 horas.



Selección de #Irán sin visados para entrar al país.



Tiroteo en #Ohio.



Protestas violentas en San Antonio.



Protestas anti-ICE en Nueva Jersey.



Esto es... pic.twitter.com/VJydYwM4eV — NELA (@MoronNela) June 9, 2026

El escenario refleja que, al igual que ocurre en México, Estados Unidos llega a la Copa Mundial de 2026 en medio de demandas sociales y movilizaciones que han ocupado espacios públicos en distintas ciudades durante las semanas previas al torneo.