PVEM propone reforzar vigilancia contra jammers en México

Pese a que su comercialización está prohibida en México y se castiga con penas de hasta 15 años de prisión, los llamados "jammers", equipos capaces de bloquear señales de telefonía celular, internet, GPS y radiocomunicación, continúan ofertándose en plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico.

Para frenar esa práctica, la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra Mena, presentó un punto de acuerdo para reforzar la vigilancia e investigación contra quienes los comercializan y distribuyen de manera ilegal.

PVEM impulsa acciones para combatir la venta ilegal de jammers

La legisladora advirtió que el uso de estos dispositivos puede interrumpir llamadas de emergencia, obstaculizar operaciones de rescate, afectar los sistemas de localización y comprometer la coordinación institucional durante situaciones de riesgo, por lo que representan una amenaza para la seguridad pública y la operación de servicios estratégicos del Estado.

Con ese propósito, propuso exhortar a la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación, monitoreo, verificación y denuncia relacionadas con la comercialización, distribución y oferta ilícita de estos equipos, además de presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad ministerial competente.

Autoridades estatales deben intensificar monitoreo y denuncias

Asimismo, llamó a las autoridades estatales responsables de la seguridad pública, particularmente a las unidades de policía cibernética, a intensificar las investigaciones y el monitoreo de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico para detectar, denunciar y coadyuvar en el combate a la comercialización ilícita de estos dispositivos, con el propósito de prevenir su adquisición y uso indebido.

Guerra Mena explicó que los "jammers" son dispositivos electrónicos diseñados para generar interferencias intencionales en las frecuencias utilizadas por las redes de telecomunicaciones, lo que impide la transmisión y recepción de señales de telefonía móvil, internet inalámbrico, sistemas de posicionamiento global (GPS) y equipos de radiocomunicación.

Subrayó que las telecomunicaciones constituyen un servicio público de interés general y un elemento estratégico para el funcionamiento del Estado mexicano, ya que garantizan el ejercicio de derechos fundamentales, la atención de emergencias, las labores de protección civil y la seguridad pública, por lo que cualquier interferencia indebida en las redes de comunicación representa un riesgo para la población y para las instituciones encargadas de la seguridad.