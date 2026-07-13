¿Qué acordaron México y Japón? Economía impulsa proyectos de inversión

La Secretaría de Economía aseguró que da seguimiento a 39 proyectos de inversión japoneses y que, durante los últimos cinco meses se ha atendido el 90% de los retos identificados del ambiente de negocios.

Ello, durante un encuentro de alto nivel que sostuvo el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubon con representantes de la Federación Empresarial del Japón (KEIDANREN) y de la Embajada del Japón en México, para "fortalecer la cooperación económica y atender los principales retos de ambiente de negocios de las empresas japonesas establecidas en el país".

Así como también lo relacionado con el acuerdo comercial que se tiene entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), en el marco del diálogo sobre el entorno comercial y de inversión en América del Norte.

Como resultado de este encuentro, se acordó continuar la coordinación en materia energética, aduanera y de facilitación comercial.

Compromisos y coordinación bilateral México-Japón

Si bien no se informó de qué ramo y a cuánto ascienden estos proyectos, la Secretaría de Economía informó que en la reunión participaron la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

También, la directora general de Coordinación Técnica, María De Haas Matamoros; el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, y Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico Japón-México y asesor de KEIDANREN y Honda Motor Co., Ltd.

De igual forma, estuvieron presentes los CEO y representantes de las firmas Honda Motor, All Nippon Airways, ANA Holdings, Toyota Motor de México, NSK, Panasonic Holdings, Mazda, Mitsubishi Electric Automotive, Nissan Mexicana y Mitsubishi de México.

En este tenor, dijo Economía, la delegación japonesa "destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la presencia de empresas japonesas en México".

Mientras que Ebrard Casaubon reiteró el compromiso de mantener un diálogo permanente, facilitar las inversiones y fortalecer la competitividad y las cadenas de valor en México.