¿Qué ayuda envió México a Venezuela tras los sismos? Esto lleva el contingente humanitario

México desplegó este jueves una misión de ayuda humanitaria hacia Venezuela para apoyar las labores de rescate y atención a la población afectada por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

El contingente, integrado por personal especializado del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, despegó desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana.

La misión fue enviada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de la respuesta del Gobierno de México ante la emergencia que enfrenta el país sudamericano.

México desplegó ayuda humanitaria. Foto: SRE.



¿Qué envió México a Venezuela?

La ayuda no solo incluye personal militar. En total viajaron 261 elementos, entre ellos médicos, enfermeros, camilleros y especialistas en búsqueda y rescate, cuya tarea será apoyar las primeras acciones de auxilio a las personas afectadas por los sismos.

Uno de los componentes más importantes del contingente son 18 binomios canófilos, conformados por rescatistas y perros entrenados para localizar personas atrapadas entre estructuras colapsadas, una herramienta fundamental durante las primeras horas posteriores a un terremoto.

18 binomios canófilos fueron enviados. Foto: SRE.



Además, los aviones transportan 4.4 toneladas de herramientas, material y equipo especializado, así como 2.7 toneladas de insumos médicos para reforzar la atención de la emergencia.

La ayuda continuará

El Gobierno de México informó que el apoyo no concluirá con este primer envío.

En las próximas horas partirá un tercer avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que llevará ocho toneladas de medicamentos y cuatro toneladas adicionales de equipo y material destinado a las labores de rescate y salvamento.

Las autoridades mexicanas también adelantaron que, una vez que el personal llegue a Venezuela y establezca coordinación con las autoridades locales, se evaluará si será necesario ampliar el contingente para fortalecer las tareas de auxilio.