¿Qué decidió la SCJN sobre la Guardería ABC? El proceso penal continuará en busca de justicia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el proceso penal por el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, debe continuar y no puede darse por terminado únicamente porque hayan pasado los años.

En ese incendio murieron 49 niñas y niños y decenas más resultaron lesionados. La decisión de la Corte permite que siga el proceso contra dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes enfrentan acusaciones por presuntas omisiones relacionadas con los hechos.

De acuerdo con la FGR, la defensa de los exfuncionarios buscó que el proceso se cancelara al argumentar que había transcurrido el tiempo suficiente para que los delitos ya no pudieran ser perseguidos por la justicia.

Sin embargo, la Suprema Corte concluyó que este caso es distinto, ya que está relacionado con graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños. Por ello, consideró que debe prevalecer el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y evitar que los hechos queden impunes.

La Corte también señaló que, en este tipo de casos, lo importante no es si los delitos fueron cometidos de manera intencional o por negligencia, sino la gravedad de las afectaciones causadas y la necesidad de garantizar justicia.

¿Qué significa esta decisión?

Con esta resolución, el proceso penal contra los dos exfuncionarios del IMSS continuará en los tribunales y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad.

La FGR aseguró que la decisión fortalece el acceso a la justicia para las niñas y los niños afectados, así como para sus familias, y reiteró su compromiso de continuar con las investigaciones y el combate a la impunidad, respetando el debido proceso.

El incendio de aquel día en la guardería ABC es considerado uno de los casos más graves en la historia reciente de México relacionados con la protección de la infancia. Desde entonces, familiares de las víctimas han mantenido su exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos.