The Guardian da portada a Sheinbaum: "la lideresa de izquierda más popular del mundo"

El diario The Guardian dedicó la portada a su publicación semanal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum donde fue catalogada como la lideresa de izquierda más popular del mundo.

El reportaje lo hizo la periodista Rachel Nolan y resalta el logro histórico de Sheinbaum Pardo al convertirse en la primera mujer en gobernar México, calificado como "uno de los países más machistas del mundo" por el mismo medio.

En el escrito se destaca a la mandataria como una ex científica y habla sobre su cercanía con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, describe que uno de los principales factores que han impulsando su popularidad es la implementación de importantes reformas sanitarias universales.

LA PRESIDENTA DEL PUEBLO



La trayectoria de Claudia Sheinbaum



La exactivista y científica climática es ahora una de las líderes democráticamente elegidas más populares del mundo. ¿Se ha mantenido fiel la presidenta de México a sus ideales?



Via The Guardian pic.twitter.com/V53Zk6iNbR — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa ? (@ErnestoGuerra_) June 20, 2026

El texto señala una "curiosa tensión" entre el enfoque disciplinado, estructurado y científico que Sheinbaum ha instaurado en su gobierno, y la realidad de un México marcado por dinámicas complejas.

De acuerdo con el medio británico, la gestión de la Presidenta mantiene focos de atención y críticas debido a tres factores principales:

La crisis de desapariciones .

. La influencia del crimen organizado en diversas regiones.

en diversas regiones. La creciente presencia del Ejército en la vida pública y nacional.

Debido a esto, el artículo cuestiona el futuro del proyecto de la llamada cuarta transformación, preguntándose hasta qué punto Sheinbaum logrará mantener intactos sus ideales de izquierda al frente de una nación con problemas estructurales tan profundos