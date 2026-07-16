¿Qué es la diarrea explosiva? Esto es lo que pasa en EU

En las últimas horas, la diarrea explosiva ha sido tema de conversación en redes sociales. Esto a partir de que la Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje para las personas que planeen trasladarse a Estados Unidos en medio de un brote multiestatal de ciclosporiasis.

Hasta el momento, se han confirmado al menos 1, 645 casos en 34 estados de EU. Por esta razón, las autoridades clasificaron el riesgo como nivel medio y recomendaron a los viajeros extremar las medidas de higiene, especialmente en el consumo de alimentos y agua.

Según lo señalado por autoridades sanitarias, el brote actual afecta especialmente a cuatro estados de EU: Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, donde se han registrado más de 400 casos. Por esta razón, la Secretaría de Salud emitió una advertencia especialmente para quienes viven o viajan a regiones tropicales y subtropicales.

Síntomas de la cicloporiasis

Aunque aún no se ha identificado con certeza cuál es la fuente de contagio, se sabe que se trata del padecimiento ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente mediante el consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal.



Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas. Foto: Magnific

Entre los síntomas más frecuentes de la ciclosporiasis destacan:

Diarrea

La pérdida de apetito

Cólicos abdominales

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga

Recomendaciones para evitar el contagio de diarrea explosiva

Los signos de la enfermedad suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas, después de la exposición al parásito. Sin embargo, como medida preventiva, las autoridades recomendaron a los viajeros lavarse frecuentemente las manos con agua, jabón y gel antibacterial.

La siguiente recomendación fue consumir únicamente agua embotellada, hervida o tratada. También se puede evitar alimentos crudos, poco cocidos, especialmente ensaladas y productos frescos que pudieran haber sido lavados con agua contaminada.

La Secretaría de Salud recomendó privilegiar establecimientos formales de comida y reducir el consumo de comida callejera y vigilar el estado de salud hasta dos semanas después del viaje y buscar atención médica inmediata en caso de presentar diarrea prolongada o acuosa e informar sobre el antecedente de viaje a Estados Unidos.