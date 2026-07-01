¿Los animales influencers también deberían cobrar? Proponen la 'Ley Merlín'

Las redes sociales han convertido a muchos animales en auténticas celebridades.

Perros, gatos, patos y otras especies acumulan millones de reproducciones, protagonizan campañas publicitarias y ayudan a generar importantes ingresos para sus familias o dueños.

Sin embargo, este fenómeno abrió una pregunta que hasta ahora no tenía una respuesta clara en la legislación mexicana: si un animal contribuye a generar ganancias económicas, ¿debería una parte de esos recursos destinarse a garantizar su bienestar?

En Ovaciones te decimos qué plantea la Ley Merlín y a quiénes busca beneficiar esta iniciativa.





Proponen Ley Merlín

La diputada Luisa Ledesma, de Movimiento Ciudadano (MC), presentó la iniciativa denominada Ley Merlín, con la que busca reformar la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.

La propuesta plantea que cuando un ser sintiente participe de manera lícita en actividades capaces de generar beneficios económicos gracias a su imagen, presencia, comportamiento, habilidades o cualquier otra forma de interacción, una parte razonable de esos ingresos se destine a garantizar su bienestar integral.

Durante la presentación, la legisladora explicó que la iniciativa no pretende convertir a los animales en sujetos patrimoniales ni crear cuentas bancarias a su nombre, tampoco busca limitar las actividades comerciales relacionadas con ellos.

"Hoy presento la Ley Merlín. Una iniciativa que no pretende convertir a los animales en sujetos patrimoniales, no pretende crear cuentas bancarias y tampoco pretende limitar la actividad económica", aseguró la emecista.

? ?? La diputada @luisaldsma (MC) propuso crear la "Ley Merlín" para que, cuando un ser sintiente participe lícitamente en actividades que generen beneficios económicos por el uso de su imagen, una parte de esos recursos se destine a garantizar su bienestar integral. pic.twitter.com/j95TEWISkG — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 1, 2026

Ledesma sostuvo que el verdadero objetivo es que el bienestar del animal sea siempre la prioridad cuando este contribuya a generar valor económico.

Asimismo, explicó que una parte de los beneficios obtenidos podría utilizarse para mejorar su alimentación, atención médico veterinaria, medicamentos, rehabilitación, cuidados especializados, enriquecimiento ambiental y garantizar una vejez digna.

Actualmente, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis dentro del Congreso de la Ciudad de México.

¿Qué implica la Ley Merlín?

La propuesta busca incorporar un nuevo principio dentro de la legislación de bienestar animal en la Ciudad de México.

En términos prácticos, la iniciativa establece que cuando un animal participe en actividades comerciales, campañas publicitarias, producciones audiovisuales, programas de televisión, contenido para redes sociales o cualquier otra actividad legal que genere ingresos gracias a su participación, deberá privilegiarse el interés superior de los seres sintientes.

Esto significa que una parte de los recursos obtenidos podrá destinarse a cubrir necesidades como:

Alimentación adecuada.

Atención médico veterinaria preventiva y correctiva.

Medicamentos y cirugías .

Rehabilitación .

Vivienda apropiada .

Cuidados especializados .

Enriquecimiento ambiental .

Recreación compatible con sus necesidades naturales.

Atención durante la vejez .

Emergencias médico veterinarias .

Cualquier otra condición necesaria para asegurar una vida digna.

La diputada enfatizó que la propuesta no establece un porcentaje fijo de las ganancias, sino que habla de una parte razonable de los beneficios, priorizando siempre el bienestar presente y futuro del animal.

¿Por qué nace la Ley Merlín?

La iniciativa toma su nombre de Merlín, un pato que durante las últimas semanas se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales gracias a su convivencia con una familia trabajadora y a su carisma.

Su popularidad llamó la atención de medios de comunicación, empresas, marcas y programas de televisión interesados en colaborar con él, situación que evidenció un vacío legal sobre qué ocurre cuando un animal comienza a generar valor económico mediante su imagen.

Todos amamos a Merlín, hasta la FIFA



El famoso pato mexicano recibió un homenaje de parte de la FIFA y por ello hoy será el invitado de lujo en el Fan Fest del Zócalo



Checa lo que nos dijo su mamá.



@aracelmargmail1 pic.twitter.com/OtEmUnphAH — Ovaciones (@ovaciones) June 18, 2026

Durante la presentación de la propuesta, Luisa Ledesma recordó que las leyes actuales ya contemplan medidas para proteger a los animales del maltrato, la crueldad y el abandono, pero no regulan qué sucede cuando un ser sintiente participa en actividades que producen ganancias.

La legisladora planteó que la respuesta debe ser que esos beneficios también contribuyan a mejorar la calidad de vida del propio animal.

"Lo que propone es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo profundamente responsable y justo: que cuando un ser sintiente participe lícitamente en actividades capaces de generar valor económico, su bienestar sea siempre la prioridad", aseveró Ledesma.