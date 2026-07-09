Las tormentas negras en México podrían ser una consecuencia del fenómeno "El Niño"
¿Qué es una tormenta negra y por qué es peligrosa?
Por: Citli Toribio
Derivado del fenómeno El Niño, esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional aseguró en la Conferencia Matutina, que existiría un frente de tormentas como consecuencia en diversos estados de la república. Uno de esos efectos se denomina tormenta negra.
La tormenta negra es un término meteorológico que nació en el sistema de alertas del Observatorio de Hong Kong, que designa el nivel más alto de advertencia por lluvias torrenciales. Se activa cuando es necesaria una evacuación de población.
En México el término se utiliza cuando la precipitación supera los 70 milímetros por hora, lo que provoca inundaciones severas y riesgo extremo para la población. Por esta razón es necesario evacuar la zona con alerta de tormenta negra.
Este fenómeno meteorológico suele causar deslaves, inundaciones repentinas, cortes eléctricos y colapso de la movilidad. Su formación puede detectarse cuando ves formación de nubes con masas densas y verticales cargadas de agua y granizo, que bloquean casi por completo la luz del sol.
Estados de México con riesgo de tormenta negra
Según el reporte del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), 5 son los estados que tienen altas probabilidades de tormenta negra, o sea, lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros son:
- Nayarit
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Veracruz
Otros estados con amenaza de lluvias fuertes
Y aunque los siguientes estados no están dentro de la categoría de tormenta negra, pero igual podrían experimentar lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm son:
- Tabasco
- Morelos
- Ciudad de México
- Edomex
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Chiapas
- Oaxaca
- Guerrero
- Michoacán
- Jalisco
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, durante julio y agosto podrían presentarse lluvias por debajo del promedio en regiones del noreste, sur y sureste del país.
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