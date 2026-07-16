En Durango, denuncian abusos militares tras operativo "Los Cabrera"

Van más de 100 denuncias que acusan violaciones a derechos humanos a ciertos miembros de grupos de élite del Ejército Mexicano, que llegó desde el 10 de junio con el fin de combatir al grupo delictivo, mejor conocido como "Los Cabrera".

Sin embargo, ha trascendido que ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se han presentado quejas por abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad e incluso tortura y homicidio.

De acuerdo con vecinos de Victoria, la capital del estado de Durango y otros municipios, desde la llegada de las fuerzas federales, disminuyó la circulación de vehículos de alta gama sin placas, escoltas armados y personas identificadas como "halcones", que realizaban labores de vigilancia para grupos delictivos.

Operativos en Durango dejan más de 100 quejas por agresiones a civiles

Según medios locales, aunque al inicio la presencia de la Guardia Nacional fue recibida con aceptación por parte de diversos sectores de la población, que aseguraban sentirse más seguros, hoy todo es diferente: asociaciones civiles y víctimas han presentado más de 100 quejas relacionadas con el actuar de los militares.

Otro caso más de los que se están dando en Durango.



Otro caso de violencia en contra de ciudadanos por parte de elementos de GN y SEDENA, o al menos personas que llevan los uniformes de la institución.



¿Qué está sucediendo en México?#DurangoSinAbusos



Para que luego no digan... pic.twitter.com/0xTDvZhgRB — Neoliberalover (@neoliberalover) July 15, 2026

Entre los expedientes de los casos denunciados, se encuentran el homicidio de Arturo Pérez Deras, quien falleció tas un operativo realizado el 27 de junio en la colonia Lázaro Cárdenas, debido a impactos de arma de fuego.

Bajo el hashtag #durangosinabusos también se encuentra el caso de Guadalupe Soto, una mujer que presentó una queja por agresiones con gas lacrimógeno y amenazas con arma de fuego. También está el caso de Alexis Antonio Morán de 19 años, quien denunció golpes, privación de la libertad y amenazas tras un operativo.

Algunos de los denunciantes solicitaron al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch revisar el desempeño de los elementos federales de los operativos de Durango. Sin embargo, hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido ningún posicionamiento público.