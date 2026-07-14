¿Qué implica la fase 2 de actividad volcánica por caída de ceniza?

Esta mañana las autoridades activaron la fase 2 de actividad volcánica, después de que el volcán Popocatépetl lanzara material incandescente la madrugada de este martes. Por ello, se alertó por la posibilidad de caída de ceniza volcánica.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en caso de caída de ceniza volcánica, la pluma se dirigiría al suroeste de la capital mexicana. Por ello externó las medidas de precaución en caso de que en las próximas horas pudiera caer ceniza.

Sin embargo, en la actualización del estatus del volcán Popocatépetl a las 7 de la mañana, la instancia gubernamental encargada de pronosticar el clima, aseguró que redujeron las posibilidades de la caída de ceniza en la capital mexicana, aunque no desactivó la fase 2 de la actividad volcánica.

¿Qué implica la Fase 2 por actividad volcánica?

La alerta volcánica en fase 2 de color amarillo por actividad volcánica es aplicable principalmente al volcán Popocatépetl. Indica un incremento en la actividad y los escenarios incluyen exhalaciones de vapor y gas, ligera caída de ceniza, lanzamiento de material incandescente y la posibilidad de flujos piroclásicos de corto alcance.

Aún no se requiere evacuar la zona, pero sí estar preparados para cualquier cambio.

Buenos días. En caso de una nueva emisión de #ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/i6oMBFnT9X — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 14, 2026

Recomendaciones y medidas preventivas en caso de caída de ceniza volcánica