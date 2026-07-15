Políticas y sin sustento las declaraciones del director de la DEA: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quien volvió a señalar presuntos vínculos del gobierno mexicano con organizaciones del narcotráfico. La mandataria sostuvo que las afirmaciones carecen de pruebas y responden a una motivación política.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que la DEA debería concentrar sus esfuerzos en combatir la producción, distribución y comercialización de drogas dentro de Estados Unidos, donde, dijo, se encuentra el mayor mercado de estupefacientes del mundo.

"No tiene ningún fundamento lo que está diciendo. Me parece más una declaración política que una declaración con sustento", afirmó.

La presidenta cuestionó que la agencia estadounidense dedique buena parte de sus operaciones fuera de su territorio cuando enfrenta problemas relacionados con la fabricación de metanfetaminas, las redes de distribución y el lavado de dinero dentro de Estados Unidos.

También recordó que recientemente trascendieron investigaciones y señalamientos contra agentes de la propia DEA por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Mencionó el caso de un exjefe de la agencia en México que, según versiones periodísticas, fue separado del cargo por su relación con abogados de narcotraficantes y sostuvo que corresponde a las autoridades estadounidenses esclarecer esos hechos.

La respuesta llega tras el reporte de reducción de homicidios

Sheinbaum vinculó las declaraciones del director de la DEA con el informe presentado horas antes por el Gabinete de Seguridad, que reportó una disminución cercana al 48 por ciento en los homicidios dolosos.

Argumentó que los resultados contradicen la narrativa de que exista una relación entre el gobierno y organizaciones criminales.

"Si un gobierno estuviera vinculado con un grupo delictivo, habría un aumento de los delitos, no una reducción", sostuvo.

Como contraste, recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón fue procesado en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por colaborar con el Cártel de Sinaloa. Señaló que ese periodo estuvo acompañado por un incremento sostenido de la violencia.

México exige respeto en la cooperación bilateral

La presidenta reiteró que México mantendrá la colaboración con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad, pero insistió en que la relación debe construirse con respeto a la soberanía de ambos países.

"Negamos rotundamente las afirmaciones del titular de la DEA", declaró. También pidió que la agencia concentre sus investigaciones en los problemas que enfrenta Estados Unidos en materia de narcotráfico y corrupción.

La respuesta de Sheinbaum ocurre en un momento de alta sensibilidad en la relación bilateral. En las últimas semanas Washington ha incrementado la presión sobre México con declaraciones de funcionarios de seguridad, investigaciones judiciales y nuevos mecanismos de cooperación contra el crimen organizado.