¿Qué le pasó a la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos? Lleva más de un año en el suelo

La estatua del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ubicada en la Calzada de los Presidentes del Complejo Cultural Los Pinos, continúa en el suelo más de un año después de haber sido derribada por un árbol durante una tormenta registrada en la Ciudad de México.

Aunque el incidente ocurrió en junio de 2025, las fotografías del monumento nuevamente comenzaron a circular en redes sociales durante los últimos días, donde usuarios cuestionaron por qué la escultura permanece sin ser reinstalada.

¿Por qué se cayó la estatua de Felipe Calderón?

La escultura no fue retirada por decisión de las autoridades ni sufrió actos de vandalismo.

El 25 de junio de 2025, las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en la capital provocaron la caída de un árbol sobre la estatua de Felipe Calderón, derribándola de su pedestal y ocasionando daños visibles en la pieza.

Desde entonces, la figura permanece recostada a un costado de su base, entre tierra, hojas y ramas, dentro del recorrido de la Calzada de los Presidentes, donde se encuentran las esculturas de los ex mandatarios que habitaron la antigua residencia oficial de Los Pinos.

Estatua de Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro.



Las redes sociales vuelven a poner el tema sobre la mesa

Las imágenes recientes provocaron nuevas reacciones entre usuarios de redes sociales.

Mientras algunas personas consideraron que la estatua debería ser restaurada al formar parte del patrimonio del recinto, otras señalaron que existen asuntos de mayor prioridad que atender, por lo que el tema generó opiniones divididas.

En medio de la conversación, el periodista Ciro Gómez Leyva también se pronunció sobre el estado de la escultura durante su espacio informativo, donde cuestionó que permaneciera en el suelo y aseguró que se trataba de "una humillación" e incluso de "una metáfora de la 4T".

Sus declaraciones reavivaron el debate en redes sociales y generaron nuevas reacciones entre los usuarios.

Ni para el kilo, está contaminado con materia FeCal.

La estatua de Calderón lleva un año tirada en los Pinos. El original lleva más. pic.twitter.com/xEhhXqwIqe — El Franky (@ElFranky_) July 10, 2026

¿Dónde se encuentra la estatua?

La escultura forma parte de la Calzada de los Presidentes, un espacio del Complejo Cultural Los Pinos donde se exhiben las estatuas de los mandatarios que residieron en ese lugar cuando funcionó como residencia oficial de la Presidencia de la República.

Felipe Calderón ocupó Los Pinos entre 2006 y 2012, por lo que su monumento fue incorporado al conjunto escultórico junto con el de otros ex presidentes mexicanos.