¿Qué pasará con Pedrito Sola? TV Azteca responde tras la polémica por sus comentarios sobre los perros

TV Azteca salió a fijar postura luego de la polémica generada por los comentarios de Pedro Sola sobre los perros, asegurando que dichas expresiones no representan los valores que la televisora y Grupo Salinas han promovido en favor de la protección animal.

A través de un comunicado titulado "Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente", la empresa señaló que mantiene una postura de respeto hacia todos los seres vivos y recordó que durante años ha utilizado sus espacios para visibilizar la labor de organizaciones, activistas y ciudadanos dedicados al cuidado animal.

Aunque la televisora no mencionó directamente al conductor ni el episodio que provocó la controversia, afirmó que "expresiones recientes, contrarias a estos valores, no reflejan lo que promovemos como organización" y aseguró que ya se ofreció una disculpa pública por lo ocurrido.

TV Azteca anuncia acciones internas

Además de reafirmar su postura, la televisora informó que implementará un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido a sus equipos corporativos y de producción.

La medida, explicó la empresa, tiene como objetivo fortalecer una cultura de respeto y cuidado hacia los animales dentro de sus contenidos y proyectos.

La postura de la televisora

En el comunicado, TV Azteca recordó que ha dado espacio a fundaciones, líderes ecologistas y organizaciones sociales enfocadas en la protección animal, además de documentar casos de maltrato en distintos ámbitos.

Finalmente, la empresa reiteró que continuará trabajando como "aliada de los animales" y que reforzará sus acciones para promover el respeto hacia ellos.

Creemos en el respeto y la protección de todos los seres vivos.



Ese ha sido siempre nuestro compromiso y hoy lo reforzamos con acciones para fortalecer una cultura de respeto y bienestar animal.



Seguiremos siendo aliados de los animales. pic.twitter.com/4GXXnTQaeq — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 16, 2026

¿Qué pasó con Pedro Sola?

La controversia comenzó durante una conversación en vivo en Ventaneando, cuando Pedro Sola habló sobre su molestia por la presencia de perros en establecimientos como tiendas, supermercados y restaurantes.

El conductor criticó a las personas que llevan a sus mascotas a distintos lugares públicos y, durante la charla, comentó que tenía ganas de "aventar un trozo de carne envenenada", en referencia a los animales.

Ante la expresión, su compañera Mónica Castañeda intervino para rechazar la idea y señaló que, aunque pudiera entender que existieran molestias por ciertas situaciones, envenenar animales no era una opción.

Más adelante, Sola también cuestionó a quienes llevan varios perros en carriolas o los tratan como parte de sus actividades cotidianas, comentarios que generaron críticas en redes sociales.