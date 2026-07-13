Exdirector de Pemex es vinculado a proceso, pese a perdón de su esposa

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor "N" (Rodríguez Padilla) fue vinculado a proceso por la juez de control Consuelo Correa por el delito de violencia familiar en contra de María Felicia y su hijo menor de edad, y por violencia vicaria. Sin embargo, este último fue desestimado por la jueza, Consuelo Correa.

Durante la audiencia de vinculación a proceso de esta mañana, la impartidora de justicia informó que la víctima María Felicia Jiménez otorgó a través de una carta fechada el 10 de julio, el perdón para el ex funcionario federal y entregada a la Oficialía de Parte de la Fiscalía de Morelos.

En dicha misiva, la pareja del ex director de Pemex, le otorga el perdón y aclaró que los delitos por los que se acusa al funcionario se persiguen de oficio, por lo que el desarrollo de la diligencia seguirá adelante.

Otorgan perdón a Víctor "N"

Felicia Jiménez manifiesta su voluntad de otorgar el perdón y de no continuar con las carpetas de investigación, que se han iniciado en contra de Víctor "N". El argumento es que la víctima está atendiendo tanto el bienestar, como la estabilidad de su núcleo familiar.



La siguiente audiencia se decretó para los siguientes 3 meses. Foto: Especial

La siguiente audiencia se decretó para los siguientes 3 meses. Además, Correa aseguró que después de este tiempo, se pronostica el cierre de la investigación complementaria. Sin embargo, será este martes cuando se de continuidad a la audiencia para resolver la suspensión provisional del proceso.

Rodríguez Padilla, hoy Víctor "N" podría enfrentar su proceso en libertad. Recordemos que la vinculación a proceso se hizo luego de la difusión de un video en donde se observaba a Víctor Rodríguez Padilla agredir a su esposa físicamente.