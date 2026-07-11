¿Qué pasó con Kenzo? La necropsia revela las heridas que causaron la muerte del tigre de Bengala

La historia de Kenzo, el tigre de Bengala que escapó de un predio en Tepetlaoxtoc, Estado de México, y murió durante el operativo para capturarlo, tiene un nuevo capítulo. La necropsia preliminar realizada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya reveló qué ocurrió con el felino.

De acuerdo con el informe entregado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Kenzo murió por broncoaspiración de sangre provocada por una hemorragia derivada de un impacto de bala en la cabeza.

El tigre, un macho de aproximadamente dos años de edad, pesaba 116.2 kilos y medía 236 centímetros desde la punta de la nariz hasta la cola. Su caso generó atención desde el momento en que se informó que había escapado y que autoridades desplegarían un operativo para localizarlo.

La herida que terminó con la vida de Kenzo

Según el análisis realizado por el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, el proyectil ingresó por la zona del párpado superior derecho y continuó su trayectoria hasta atravesar el paladar blando.

Esta lesión provocó una hemorragia que llevó al animal a aspirar sangre hacia las vías respiratorias, ocasionando su muerte.

Pero esa no fue la única lesión encontrada durante la revisión del cuerpo. Los especialistas también identificaron otras heridas compatibles con impactos de arma de fuego, incluida una localizada en la zona donde se encontraba su microchip de identificación.

Además, el reporte señala una herida en la cola del tigre, de aproximadamente 11 centímetros de longitud.

Todavía falta conocer el diagnóstico final

Aunque la necropsia permitió conocer la causa probable del fallecimiento, la investigación todavía no termina.

La UNAM realizará un estudio histopatológico, un análisis microscópico de los tejidos, para obtener más información sobre las lesiones encontradas y entregar un diagnóstico final sobre la muerte del felino.

La revelación de la necropsia reavivó la conversación sobre la muerte de Kenzo en redes sociales. Diversos usuarios han exigido respuestas sobre lo ocurrido durante el operativo de captura y han pedido que se esclarezcan los hechos, se revise la actuación del personal que participó y se garantice justicia para el tigre de Bengala.