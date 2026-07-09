¿Qué pasó con Pablo Lemus? Gobernador de Jalisco ya regresó a casa tras cirugía

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que regresó a casa después de la cirugía de emergencia a la que fue sometido por un cuadro de apendicitis aguda y aseguró que continúa recuperándose favorablemente.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que este jueves volvió a su domicilio tras la intervención médica y que ya retomó la revisión de algunos pendientes relacionados con el gobierno estatal.

"Este jueves estamos ya regresando al mediodía a casa, después de la operación, la apendicitis de la que fui intervenido. Vamos mejorando muy bien y ya estoy de regreso aquí en la chamba, revisando pendientes y atendiendo los temas fundamentales del Estado", expresó.

Lemus señaló que, aunque ya retomó parte de sus actividades, mantendrá un periodo de recuperación durante los próximos días por recomendación médica.

"Estaré en un medio reposo durante todo el fin de semana y ya esperando recuperar la agenda normal a partir del próximo lunes", indicó.

El gobernador también agradeció los mensajes de apoyo que recibió tras informar sobre su estado de salud.

"Gracias por todas sus bendiciones, por todos sus buenos deseos, por estar al pendiente y ya estamos aquí nuevamente trabajando y en familia, gracias a Dios. Al estilo Jalisco", agregó.

¿Qué le pasó a Pablo Lemus?

El pasado martes, Pablo Lemus informó que fue sometido a una cirugía de emergencia luego de presentar un dolor intenso que derivó en un diagnóstico de apendicitis aguda.

De acuerdo con el mandatario, el malestar surgió después de una reunión con niñas, niños y jóvenes que representarán a México en la Olimpiada de Matemáticas en Singapur.

Tras ser trasladado a un hospital, los médicos determinaron que era necesaria una intervención quirúrgica para atender la inflamación del apéndice.

El gobernador informó posteriormente que la operación fue realizada con éxito y que permanecería en recuperación antes de reincorporarse por completo a su agenda pública.

¿Qué es la apendicitis aguda?

La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice, un pequeño órgano conectado al intestino grueso. En algunos casos requiere atención médica inmediata y puede tratarse mediante una cirugía llamada apendicectomía, procedimiento en el que se retira el apéndice.

El periodo de recuperación depende de factores como el estado general de salud del paciente y el tipo de cirugía realizada, por lo que los especialistas suelen recomendar reposo y seguimiento médico.