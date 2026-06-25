Cabo San Lucas: Automóvil arrolla a aficionados en Baja California Sur

La noche de este 24 de junio todo era júbilo y festejos en todo el país. Sin embargo, al parecer no hubo saldo blanco al menos en Baja California Sur, donde ser registró un atropellamiento masivo en la zona turística.

Y es que automovilista que se encontraba atrapado y presionado por una multitud de aficionados que festejaban el triunfo de México sobre Chequia, en las calles de Cabo San Lucas, Baja California Sur, decidió acelerar para salir de ahí rápidamente, llevándose consigo a varios aficionados.

De acuerdo con la Policía Municipal, el conductor fue detenido en el lugar y la investigación permanece abierta para determinar la situación jurídica del agresor. Las autoridades están por esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

¿Cuántos lesionados dejó el atropellamiento masivo en Cabo San Lucas?

Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, Cabo San Lucas, Baja California. El saldo dejó 17 personas lesionadas, que fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención especializada.

Diez pacientes: ocho mujeres y dos hombres fueron trasladados al Hospital General de Zona No 26 del IMSS; otros 3 se encuentran en el Hospital San Luke's y uno más al Hospital AMC. Trascendió que una persona perdió la vida. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Y si se cambia la narrativa a qué, un grupo de personas que agredía a los vehículos que pasaban sin temor a las consecuencias, provocó una tragedia por no saber celebrar con respeto? pic.twitter.com/SPSZxcgw5c — Ghesa Masters (@percepcion_es) June 25, 2026

Agresiones al conductor

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche y se viralizó rápidamente a través de redes sociales, donde se han difundido los diversos videos capturados por diferentes personas, quienes presuntamente se encontraban en el lugar de los hechos. Sin embargo, no todo el material ha sido verificado de manera independiente por las autoridades.

La Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) envió un mensaje de solidaridad con las familias de las personas afectadas, donde lamentó públicamente lo ocurrido durante los festejos y manifestó confianza en las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes.

En algunos videos se puede ver, cómo los aficionados se encuentran presionando al conductor y su auto en medio de los festejos, luego el auto acelera y atropella a varias personas y en otros incluso se puede ver cómo después del atropellamiento, algunas personas lo sacaron del vehículo y lo golpearon por algunos presentes en el lugar.