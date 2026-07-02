¿Por qué todos gritaron "¡Nadaremos!"? La frase que antecedió a la tragedia en Reforma

La celebración por el pase de México a los octavos de final del Mundial 2026 terminó siendo una de las noches más trágicas que se recuerden en Paseo de la Reforma.

Lo que inició con cánticos, banderas y miles de aficionados reunidos alrededor del Ángel de la Independencia cambió en cuestión de segundos.

Entre los testimonios de sobrevivientes y videos difundidos en redes sociales, comenzó a repetirse una frase que ahora está bajo la lupa de las autoridades: "¡Nadaremos, nadaremos!".

¿Por qué la gritaban y qué relación tendría con la estampida? En Ovaciones te damos todos los detalles de lo que se conoce hasta ahora.

Cuartoscuro



Tragedia en el Ángel de la Independencia tras partido México vs Ecuador

Los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, disputado el pasado 30 de junio de 2026, reunieron a más de un millón de personas en Paseo de la Reforma y sus alrededores, de acuerdo con cifras oficiales.

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México desplegó un amplio operativo de seguridad, la enorme concentración de aficionados terminó rebasando las medidas de contención.

Cerca de las 23:00 horas, en la esquina de Lancaster y Paseo de la Reforma, a unos metros del Ángel de la Independencia, se registró una estampida que provocó escenas de pánico.

El saldo fue de cuatro personas fallecidas y decenas de lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, tres de las víctimas murieron por asfixia mecánica provocada por la presión de la multitud, mientras que una cuarta persona perdió la vida tras ser trasladada a un hospital luego de sufrir una crisis médica durante el caos.

Entre las víctimas identificadas se encuentran Leonardo Ruiz, Iraís Robles y Emily, quienes quedaron atrapados en un punto donde se formó un cuello de botella que impidió cualquier posibilidad de escapar.

Además de los fallecimientos, la Cruz Roja informó que brindó cientos de atenciones prehospitalarias y realizó varios traslados a hospitales debido a lesiones ocasionadas por los empujones y el aplastamiento.

Las autoridades capitalinas abrieron una carpeta de investigación para determinar qué factores desencadenaron la tragedia y si existieron omisiones en los protocolos de seguridad.

?? "Cuando gritaron 'nadaremos' empezaron a empujarse muy feo": Testigo cuenta su experiencia durante la estampida que dejó varias personas sin vida durante los festejos en Reforma



#TelediarioNocturno con @Carloszup y @Pao_barquet ? pic.twitter.com/EfAa5TnFmk — Telediario CdMx (@telediario) July 2, 2026

'Nadaremos', la frase previa a la tragedia en el Ángel

Uno de los elementos que más llamó la atención durante la reconstrucción de los hechos fue el repetido grito de "¡Nadaremos, nadaremos!", mencionado por numerosos testigos como uno de los momentos inmediatamente anteriores al movimiento masivo de personas.

El periodista Carlos Carabaña, de El País, recopiló diversos testimonios que ubican ese cántico justo antes de que la multitud comenzara a empujar en dirección a la intersección de Lancaster con Paseo de la Reforma.

Comerciantes que se encontraban en el lugar narraron que, tras escuchar el grito, cientos de personas comenzaron a avanzar al mismo tiempo, provocando un efecto dominó que terminó prensando a quienes estaban al frente.

Jesús Góngora, encargado de baños portátiles instalados en la zona, relató que "gritaron todos: '¡Nadaremos!' y fue cuando se dejaron ir", describiendo que el aplastamiento se prolongó durante varios minutos mientras seguían llegando más personas desde la parte trasera de la concentración.

Otra comerciante, Gabriela, explicó que el ambiente cambió repentinamente cuando comenzó el empuje colectivo, mientras madres intentaban sacar a sus hijos del tumulto y decenas de personas pedían desesperadamente que dejaran de empujar.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente que esa frase haya sido la causa directa de la estampida.

"Fue algo muy horrible": Jesús, un testigo, narró cómo ocurrió la estampida en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.



Apunta que todo inició por un grito de "Nadaremos, nadaremos".



Señala que la estampida duró alrededor de 40 minutos y que había gritos de niños y... — Azucena Uresti (@azucenau) July 1, 2026

Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, confirmó que esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación.

El funcionario explicó que existe una versión según la cual una especie de juego o convocatoria entre asistentes generó un movimiento brusco que produjo una "onda expansiva" en el flujo de personas, lo que habría contribuido al colapso de la movilidad en esa zona.

¿Qué significa "nadaremos" y por qué la dijeron?

La expresión "¡Nadaremos, nadaremos!" proviene de la película animada Buscando a Nemo, donde el personaje Dory utiliza esa frase para motivar a Marlin a seguir adelante cuando enfrentan momentos difíciles.

Sin embargo, la referencia que más suele retomarse en concentraciones masivas corresponde a la parte final de la película, cuando Nemo, Dory y un grupo de peces atrapados en una red deben moverse todos al mismo tiempo para romperla y escapar.

En esa escena, los personajes actúan de manera coordinada mientras repiten la idea de seguir 'nadando.

Con el paso de los años, esa frase fue adoptada por grupos de personas en México como una especie de broma durante aglomeraciones en conciertos y festivales, donde suele utilizarse para anunciar que un grupo avanzará al mismo tiempo entre la multitud.

Precisamente esa costumbre es la que ahora ha cobrado relevancia tras la tragedia ocurrida en Paseo de la Reforma.

Videos difundidos en redes sociales y testimonios de sobrevivientes ubican el grito como uno de los últimos momentos antes de que iniciaran los empujones que terminaron en la estampida.

Mientras continúan las investigaciones, peritos revisan grabaciones de cámaras de seguridad, videos captados por asistentes y declaraciones de sobrevivientes para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y determinar qué provocó el movimiento masivo que derivó en una de las peores tragedias registradas durante los festejos del Mundial 2026 en la Ciudad de México.