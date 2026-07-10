¿Quién era Benjamín Medrano? El primer alcalde abiertamente gay que fue asesinado en Guadalajara

El nombre de Benjamín Medrano Quezada volvió a ocupar los titulares nacionales tras confirmarse su asesinato en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, mucho antes de este hecho, el político zacatecano ya había hecho historia al convertirse en el primer alcalde abiertamente gay de México, un cargo que asumió en 2013 al frente del municipio de Fresnillo.

A los 59 años, Medrano fue víctima de un ataque armado que puso fin a una trayectoria ligada a la política, el servicio público y una vida en la que nunca ocultó su orientación sexual.

¿Quién era Benjamín Medrano?

Benjamín Medrano Quezada nació el 16 de agosto de 1966 en Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Antes de llegar a la presidencia municipal de Fresnillo, desarrolló una carrera como empresario, promotor de espectáculos y cantante, actividades que lo hicieron conocido en distintas regiones del estado antes de incursionar en la política.

Su incursión en la política lo llevó a desempeñarse como diputado local y posteriormente, a competir por la alcaldía de Fresnillo, uno de los municipios más importantes de Zacatecas.

En 2013 ganó la elección bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su triunfo trascendió el ámbito político porque se convirtió en el primer presidente municipal del país que asumió el cargo de manera abierta como integrante de la comunidad LGBT+.

El legado que dejó

En 2013 asumió el gobierno de Fresnillo, considerado uno de los municipios más importantes de Zacatecas por su actividad minera y comercial.

Durante su administración promovió obras de infraestructura urbana y respaldó diversas actividades culturales, además de impulsar proyectos para fortalecer la imagen y la actividad económica del municipio. También apoyó la realización de eventos artísticos y culturales como parte de la vida pública de Fresnillo.

Su administración también estuvo marcada por los retos en materia de seguridad. Durante esos años, Fresnillo ya enfrentaba un incremento en los hechos violentos, por lo que uno de los principales desafíos de su gobierno fue coordinar acciones con autoridades estatales y federales para atender esa problemática.

¿Cómo ocurrió el ataque?

De acuerdo con las primeras investigaciones, Benjamín Medrano fue atacado mientras se encontraba en una nevería de Guadalajara, Jalisco. Un hombre descendió de una motocicleta, ingresó al establecimiento y le disparó directamente antes de huir junto con un cómplice que lo esperaba afuera.

Paramédicos acudieron al lugar, pero el exalcalde ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen, mientras que autoridades de Zacatecas confirmaron que el caso quedó bajo la jurisdicción de ese estado por haber ocurrido en territorio jalisciense.

Más allá de su gestión como presidente municipal, Benjamín Medrano dejó un precedente en la política mexicana.

Su llegada a la alcaldía de Fresnillo demostró que la orientación sexual no era un impedimento para ocupar un cargo de elección popular y convirtió su nombre en un referente de la diversidad dentro de la vida pública del país.