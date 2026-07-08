¿Quién era Lorenzo Salgado, el mexicano asesinado por ICE?

El pasado 7 de julio, despertamos con la noticia de que un inmigrante mexicano murió luego de recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante un operativo que se realizó durante la mañana del martes en Houston, Texas.

El hecho se registró alrededor de las 6:50 de la mañana sobre Canal Street entre South Sgt. Macario García Drive y Wayside Drive, en el sector East End de la ciudad.

Según información del Servicio de Inmigración y Control e Aduanas por sus siglas en inglés (ICE), los agentes trataban de detener un vehículo como parte de un operativo dirigido contra una persona con presunto estatus migratorio que aparentemente estaba bajo la irregularidad.

El nombre de la persona abatida era Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano, que de acuerdo con la versión oficial, habría intentado evadir a los agentes impactando a un vehículo del ICE, desobedeció órdenes verbales y presuntamente usó su vehículo para tratar de atropellar a uno de los oficiales.



Su hijo, Rogelio Salgado acudió a dar una conferencia de prensa para explicar lo sucedido. Foto: Reuters

¿Quién era Lorenzo Salgado Araujo?

Lorenzo Salgado tenía 52 años. Vivía en Magnolia Park, un barrio hispano de migrantes y según medios de comunicación local, tenía profundas raíces en Houston. Él y su esposa habían sido propietarios de una vivienda en este sector de la ciudad por al menos 27 años.

Él poseía una licencia de conducir en Texas desde 1993. Se dedicaba al trabajo de la construcción y aunque se desconoce el número de hijos que tenía, uno de ellos, Ronaldo acudió a la conferencia de prensa a brindar algunos detalles sobre lo acontecido a manos del ICE.

De acuerdo con lo citado por el portal de la BBC, Lorenzo recibió los disparos mientras buscaba trabajadores que podía contratar en la zona. Ronaldo Salgado, aseguró que se enteró del fallecimiento de su padre debido a las redes sociales y las noticias en los medios de comunicación.

Sus vecinos llegaron a la zona donde ocurrió el tiroteo para protestar en contra del ICE y dejar flores en el sitio donde perdió la vida Salgado Araujo.