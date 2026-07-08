¿Quién era "Texas"? El presunto líder de Los Chapitos que cayó tras un operativo en Culiacán

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, abatieron a Cristhian Guadalupe "N", alias "Texas", identificado por las autoridades como jefe de plaza en Culiacán y presunto integrante de la facción "Los Menores" del Cártel del Pacífico.

Aunque de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el operativo permitió desarticular una célula delictiva de "Los Chapitos", señalada como generadora de violencia en la entidad.

La identificación de la célula criminal varió según la autoridad que informó sobre el operativo. Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que se trataba de una célula del Cártel del Pacífico, facción "Los Menores", encabezada por Cristhian Guadalupe "N", alias "Texas", el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la ubicó como parte de "Los Chapitos".

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos se realizaron los días 7 y 8 de julio de 2026 en Culiacán, Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia y en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Durante una de las intervenciones, personal militar fue agredido y respondió al ataque en defensa de su integridad. Como resultado del enfrentamiento murió "Texas", quien era señalado por las autoridades como uno de los principales operadores criminales en la zona.

¿Quién era "Texas", el presunto líder criminal abatido?

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que Cristhian Guadalupe "N" habría asumido el cargo de jefe de plaza en Culiacán el 23 de mayo de 2025, después de la muerte de Jorge Humberto "N", alias "La Perris" o "El 27", otro operador identificado dentro de esa estructura criminal.

Según la dependencia federal, desde entonces "Texas" era considerado uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa y estaría relacionado con hechos como homicidios contra grupos rivales, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

¿Qué aseguraron durante el operativo?

Durante las acciones, las autoridades aseguraron:

Una ametralladora .

. Siete fusiles de asalto.

de asalto. Dos granadas de fragmentación .

. 42 cargadores .

. 3 mil 170 cartuchos de distintos calibres.

de distintos calibres. 100 dosis de cocaína .

. Equipo táctico y de radiocomunicación .

y de . Dos vehículos.

Las cuatro personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Operativo se suma a golpes contra el Cártel del Pacífico

García Harfuch señaló que esta acción forma parte de los operativos recientes realizados por fuerzas federales y estatales contra integrantes del Cártel del Pacífico, particularmente contra la facción conocida como Los Chapitos.

En estas labores participan elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y autoridades de Sinaloa.

La Defensa indicó que entre los operadores relevantes detenidos recientemente se encuentran personas identificadas como "Gabito", "El Güero Pink", Alexis "N", Israel "N", "El Cubano" y "El Patas", acciones que, según la dependencia, representan una afectación a las capacidades operativas y logísticas de la organización criminal.