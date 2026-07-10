¿Quién es Alejandro Álvarez Puga? El hermano del empresario ligado al caso de Inés Gómez Mont

Alejandro Mario Álvarez Puga volvió a aparecer en la conversación pública luego de que autoridades reportaran su detención en Cancún. Se trata del hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y abogado conocido por ser esposo de la conductora Inés Gómez Mont y por enfrentar investigaciones en México relacionadas con presuntos delitos financieros.

De Chiapas al mundo empresarial: quién es Alejandro Álvarez Puga

Alejandro Mario Álvarez Puga nació en Chiapas en 1976. Al igual que su hermano Víctor Manuel, estudió Derecho y se incorporó al ámbito de la asesoría empresarial, fiscal y legal.

Ambos hermanos fueron fundadores del despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma dedicada a servicios jurídicos, contables y administrativos que llegó a promocionarse como una empresa con presencia internacional y atención a clientes en distintos sectores.

Durante varios años, el despacho ganó reconocimiento dentro del sector empresarial; sin embargo, posteriormente quedó bajo la lupa de autoridades mexicanas por investigaciones relacionadas con presuntos esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero y operaciones con empresas señaladas como parte de una red de compañías fachada.

¿Qué se sabe de Alejandro Álvarez Puga?

A diferencia de su hermano Víctor Manuel, quien alcanzó mayor exposición pública por su relación con Inés Gómez Mont y por las investigaciones en su contra, Alejandro Álvarez Puga ha mantenido un perfil más bajo ante los medios.

Su nombre aparece ligado principalmente al despacho familiar y a las investigaciones en las que autoridades han mencionado a integrantes del entorno de los hermanos Álvarez Puga.

El caso que puso bajo la lupa a los hermanos Álvarez Puga

El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga tomó relevancia nacional en 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión en su contra y de Inés Gómez Mont por acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, según las investigaciones dadas a conocer por autoridades.

Desde entonces, el empresario ha enfrentado un proceso legal mientras las autoridades han continuado con las investigaciones sobre la presunta red financiera relacionada con empresas y operaciones fiscales.