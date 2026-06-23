¿Quién es Arturo Ávila? El vocero de Morena que ahora busca la Cuauhtémoc

Francisco Arturo Federico Ávila Anaya es actualmente diputado federal por el partido Morena y vocero del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, uno de los cargos de mayor visibilidad dentro de la bancada guinda.

Nacido el 1 de junio de 1977 en la Ciudad de México, es abogado de formación y cuenta con estudios en dirección de empresas.

Aunque es originario de la capital del país, ha desarrollado gran parte de su carrera política en el estado de Aguascalientes, donde ha sido identificado como uno de los perfiles más cercanos al movimiento de la Cuarta Transformación.

Su carrera política comenzó en el ámbito de la movilización electoral en apoyo a Andrés Manuel López Obrador en los años 2006 y 2012. Posteriormente se integró formalmente a Morena, donde ha sido señalado como integrante de la base fundadora del partido.

Dentro de su trayectoria electoral ha participado en distintos procesos en Aguascalientes, entre ellos:

Candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes en 2019 y 2022

Precandidato a la gubernatura del estado en 2021

Figura recurrente en procesos internos de selección de candidaturas del partido

En agosto de 2024 fue designado vocero del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, responsabilidad que le ha dado presencia en conferencias de prensa, posicionamientos legislativos y en la comunicación institucional de la bancada.

Desde ese cargo ha impulsado la difusión del trabajo legislativo de Morena y ha fungido como enlace con medios de comunicación en temas del Congreso.

En los últimos meses ha ganado visibilidad por su papel como vocero de la bancada, y recientemente confirmó que buscará la candidatura de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc en la elección de 2027, lo que lo deja fuera de la contienda por la gubernatura de Aguascalientes.

En una entrevista, el legislador señaló:

"Después de ponderar la decisión de qué le conviene más al movimiento, donde podemos dar una batalla fuerte y además también una batalla necesaria, hemos decidido concentrarnos en Cuauhtémoc".

El legislador se perfila así para contender por una de las demarcaciones más disputadas de la Ciudad de México, donde su partido buscará recuperar terreno.

Su nombre también ha estado presente en el debate público en torno a una propiedad ubicada en Rancho Santa Fe, San Diego, California, considerada una de las zonas residenciales más exclusivas de Estados Unidos. El propio legislador ha señalado que forma parte de su patrimonio declarado.

Con este anuncio, Arturo Ávila se suma a la lista de perfiles de Morena que comienzan a perfilar sus aspiraciones rumbo al proceso electoral de 2027.