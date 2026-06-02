¿Quién es "Borregas", líder de agrupaciones delictivas detenido en Ecatepec?

La mañana de este martes 2 de junio se comunicó la detención de Misael "N", alias "Borregas", el objetivo prioritario de la Operación Restitución con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec, según lo publicado a través de su cuenta de "X".

La Operación Restitución es una estrategia del Gobierno del Estado de México a través de la Fiscalía en conjunto con fuerzas federales y municipales, diseñada especialmente para combatir el despojo de inmuebles. El objetivo principal es recuperar propiedades invadidas para devolverlas a sus dueños legales.

¿Quién es "Borregas"?

Misael "N" Alias Borregas se identifica hasta el día de hoy como integrante principal de las agrupaciones criminales con fachada de sindicatos autodenominados: "USON", "25 de Marzo" y "Piperos de Ecatepec y Estado de México".

Es también hermano del dirigente de "USON", Guillermo "N" (Fragoso Báez) y exregidor del municipio Ecatepec, en el Estado de México durante el periodo 2019-2021, quien se encuentra evadido de la acción de la justicia, según información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Misael "N" o Borregas es investigado especialmente por delitos como:

Extorsión

Secuestro

Robo con violencia

Despojo

Recientemente, fue ingresado al penal de Chiconautla a disposición de la Autoridad Judicial principalmente por liderar agrupaciones con fachada de Sindicatos utilizadas para delinquir en lo que se considera "alto impacto".

"Negocio" de familia

Las investigaciones siguen en pie con el objetico de determinar el alcance de las actividades atribuidas al detenido y la posible participación de las otras personas relacionadas con dichas organizaciones.

Según algunos antecedentes señalados por las autoridades, durante el primer gobierno de Fernando Vilchis Contreras, Merced Guillermo Fragoso Estévez, padre de Guillermo y Misael "N", fue designado como titular dela Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec.

De acuerdo con diversas líneas de investigación, se habrían realizado diferentes actividades ajenas al marco legal. Sin embargo, ninguna autoridad informó sobre las resoluciones judiciales.