¿Quién es Brayan Zariñán? El influencer señalado por presunto abuso sexual en un spa

El creador de contenido Brayan Zariñán fue señalado por una mujer ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un presunto caso de abuso sexual ocurrido durante un servicio de spa.

El caso fue dado a conocer por el periodista Carlos Jiménez, conocido como "C4", quien informó a través de redes sociales que una mujer acudió ante el Ministerio Público para denunciar al influencer por una presunta agresión ocurrida mientras le brindaba un tratamiento en un spa.

De acuerdo con la información difundida, la denunciante señaló que el creador de contenido habría aprovechado el momento en que ella realizaba el servicio para cometer una agresión sexual.

Según el relato compartido por Jiménez, la mujer declaró ante las autoridades que después del supuesto hecho, Brayan Zariñán le pidió perdón y habría señalado que se trataba de un malentendido.

Influencer niega acusaciones

Tras darse a conocer el señalamiento, el representante del influencer habría rechazado que exista una acusación formal en su contra, argumentando que no habría recibido una notificación oficial sobre una denuncia o querella.

Sin embargo, Carlos Jiménez afirmó que la Fiscalía de la Ciudad de México sí mantiene una investigación luego de que la mujer presentara su declaración ante el Ministerio Público.

Brayan Zariñán comunicado. Foto: C4Jímenez.



¿Quién es Brayan Zariñán?

Brayan Zariñán es un creador de contenido mexicano que ganó popularidad en redes sociales por sus publicaciones de entretenimiento y estilo de vida. También participó junto con su hermano Brandon Zariñán en el reality "Abandonados: Asia, la ruta del dragón", lo que aumentó su exposición pública.

¿De que va el reality?

Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón es un reality show de supervivencia y aventura transmitido por TV Azteca. En él, varias parejas compiten en una carrera extrema de miles de kilómetros a lo largo de distintos países asiáticos, enfrentando desafíos físicos, psicológicos y culturales.